Temps de lecture : 3 minutes

Personne n’est à l’abri d’un accident. Casser l’écran d’un téléphone, voilà une chose qui peut arriver à n’importe qui.

Et si c’est votre cas, ne dites pas encore au revoir à vos données, nous sommes là pour vous aider ! Dans ce tutoriel, nous allons voir plusieurs méthodes avec lesquelles vous pouvez récupérer vos données à partir d’un téléphone Android à écran cassé.

SOMMAIRE

Mise en garde !

Si vous avez déjà cherché des tutoriels à ce sujet sur internet, vous êtes certainement tombé sur des logiciels qui promettent de récupérer tous les fichiers de votre téléphone sans le déverrouiller. Attention! La majorité de ces sites et logiciels sont des escroqueries qui visent soit à voler votre argent ou vous faire télécharger des virus.

Méthode 1 : Récupérer vos données grâce à votre PC :

Si vous avez la chance d’avoir un téléphone un peu plus ancien qui tourne sur Android 4.4 ou une version antérieure, il vous suffit juste de le brancher à votre ordinateur.

Prenez votre téléphone et munissez-vous d’un câble micro USB ou USB C (votre appareil ne doit pas être éteint pour qu’il puisse être détecté)

Branchez-le à votre PC.

Allez dans votre explorateur de fichiers. Vous y trouverez votre téléphone.

Vous pouvez maintenant accéder à tous les fichiers de votre appareil et copier toutes vos photos, vidéos …etc.

Le problème avec les téléphones tournant sur Android 5.0 ou plus c’est que quand vous branchez votre téléphone, il demande une autorisation pour permettre au PC d’accéder aux fichiers.

Par contre si vous utilisez une empreinte digitale, utilisez-la pour déverrouiller votre smartphone, certains modelés autorisent l’accès juste après le déverrouillage.

Méthode 2 : Récupérer vos données avec des périphériques externes

Même si votre téléphone a un écran cassé, il est toujours possible de le contrôler en utilisant des périphériques comme un clavier ou une souris. Cela vous permettra de le déverrouiller pour autoriser votre ordinateur à accéder aux fichiers.

Pour cela il vous faudra utiliser un câble USB OTG (On The Go), qui est simplement un adaptateur micro USB ou type C vers USB normal

Il est assez facile de s’en procurer un et certains constructeurs en fournissent un dans la boite. Il vous permettra de brancher une souris ou un clavier et de l’utiliser avec votre smartphone :

Avec un clavier

Le clavier va vous permettre de déverrouiller votre téléphone si vous utilisez un pin ou un mot de passe.

Connectez votre clavier à votre téléphone grâce à l’USB OTG Appuyez sur une touche deux fois (une fois pour allumer l’écran, la deuxième pour commencer à écrire)

Même si votre écran ne s’allume pas, car il est cassé, l’étape ci-dessus marche quand même. On utilise généralement la touche backspace pour cette étape

bouton backspace

Tapez votre pin ou votre mot de passe. Appuyez sur Entrer

Maintenant que votre téléphone est déverrouillé, connectez-le à votre ordinateur et il devrait le détecter. Vous pouvez ensuite récupérer vos données.

Avec une souris

Une souris vous sera utile si le tactile de votre écran ne marche pas, mais que vous pouvez quand même voir votre écran.

Connectez votre souris à votre téléphone Allumez l’écran et utilisez la souris pour déverrouiller votre téléphone

C’est assez pratique, surtout si vous utilisez un schéma de déverrouillage ou le swipe. À ce moment, connectez votre téléphone au PC et copiez les fichiers s’il le détecte.

Méthode 3 : Utilisez une application de screen mirroring

Il y a plein d’applications pour ordinateur qui permettent d’afficher l’écran de votre téléphone sur votre ordinateur. Mais le seul souci c’est que celles-ci demandent certains prérequis :

Si vous avez déjà activé le débogage USB auparavant

Vous pouvez alors utiliser l’extension Vysor, cette dernière vous permettra d’afficher l’écran de votre téléphone sur le PC et de récupérer vos données :

Téléchargez et installez Vysor en suivant ce lien Connectez votre téléphone à l’ordinateur Lancez Vysor et cliquez sur Find devices Choisissez votre appareil

Si le débogage USB est bien actif et que tout se passe bien vous devriez voir votre téléphone sur votre écran.

Il existe d’autres applications de screen mirroring, mais la majorité nécessite d’avoir l’application sur votre téléphone et votre ordinateur. Dans notre cas ce n’est pas très utile.

Méthode 4 : redémarrez en Recovery Mode pour récupérer les données

Si aucune des méthodes plus haut ne marche pour vous, que vous ne pouvez ni voir ni utiliser votre écran, celle-ci est quasiment sûre de réussir.

Éteignez votre téléphone. Si vous le pouvez, enlevez la batterie pour être sûr qu’il est bien éteint. Maintenant nous allons redémarrer en mode recovery, la procédure change selon les téléphones, mais généralement il faut rester appuyer sur le bouton power et volume haut en même temps, cela peut prendre quelques secondes.

Comment passer en recovery mode

Attention : ne touchez surtout pas aux boutons volumes ou power. Dans le recovery mode, la navigation se fait grâce à ces derniers et certaines options peuvent complètement formater votre appareil.

Quand vous êtes en recovery mode, vous devriez pouvoir connecter le téléphone au PC et accéder aux fichiers pour les récupérer. Après avoir fini récupérer vos données, appuyez longuement sur le bouton power pour éteindre le téléphone.

A LIRE AUSSI