15.000 ‘Realme Watch’ vendues en 2 minute en Inde : Un prix qui explique tout

Le 5 juin dernier, Realme (société sœur d’Oppo) a organisé la première vente flash en Inde de sa toute nouvelle montre connectée : La Realme Watch. En à peine 2 minutes, cette dernière a réussi à écouler pas moins de 15.000 unités, ce qui reste tout de même très impressionnant.

Il en va sans dire que la montre se trouve actuellement en rupture de stock, mais une nouvelle session de vente aura lieu le 9 juin sur le site officiel de la marque et sur Flipkart.

Commercialisée aux environ 9.000 DA (45 euros), la Realme Watch ressemble quasiment trait pour trait à la Apple Watch avec son écran carré, et son design général plus proche du premium que du casuel.

Dans les détails, la montre possède un écran OLED en couleur de 1.4’’, pas moins de 12 thèmes d’accueil différents (Watch faces), un moniteur de fréquence cardiaque actif 24h/24 et 7j/7, un assistant de sommeil et un détecteur de SpO2 (taux d’oxygène dans le sang).

Comme toutes les autres montres intelligences, la Realme Watch peut recevoir les notifications, alerter des appels et SMS entrants. Elle est aussi certifiée IP68 contre l’eau et la poussière et vient avec une batterie de 160mAh dont l’autonomie annoncée par le constructeur atteindrait les 9 jours.

Breaking records after records, in speed!

15K+ #realmeWatch units sold within 2 mins on 1st sale.



After Smartphones, Smart Audio and Smart TVs, now we are one more step closer in our journey of becoming the most popular Tech-Lifestyle brand with our Smart Watch.#TimeToBeSmarter pic.twitter.com/QmnqGC1WTU