Realme UI 2.0 (Android 11) : Dates de déploiement et modèles concernés

Petit à petit, le constructeur chinois Realme fait son chemin vers le marché (parallèle) des smartphones en Algérie. Plus important encore, de plus en plus d’Algériens s’intéressent à cette marque qui propose souvent de meilleurs rapport qualité/prix que ses concurrents bien établis.

Ainsi, le consommateur commence à se demander si cette marque offre un bon support logiciel, notamment en ce qui concerne la mise à niveau vers Android 11. Là encore, une bonne surprise est à prévoir : la priorité a été donnée non seulement au très haut de gamme (comme chez d’autres marques), mais aussi à certains modèles de milieu de gamme comme les Realme 6 Pro et Realme 7.

Il est indéniable qu’il reste encore du chemin à la Realme UI pour arriver au même niveau de peaufinage que ses concurrentes. Ceci dit, la Realme UI 2.0 apporte avec elle un lot de nouveautés et de corrections de bugs digne de la popularité galopante de la marque dans certains nouveaux marchés.

Calendrier de déploiement

À partir de septembre 2020

Realme X50 Pro

Realme X2 Pro

Realme 7 Pro

Realme 7

Realme 6 Pro

Realme narzo 20

À partir du 1er trimestre 2021

Realme X3

Realme X3 SuperZoom

Realme X2

Realme 6

Realme 6i

Realme narzo 10

Realme narzo 10A

Realme C12

Realme C15

Realme C3

À partir du 2nd trimestre 2021