Rapport de l’ARPCE : Les opérateurs pointés du doigt, certains plus que d’autres

L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications électroniques (ARPCE) vient de pointer du doigt la qualité de service proposé par les trois opérateurs téléphoniques établi en Algérie. Il y est fait mention de la non-concordance avec certaines exigences prévues par la loi quant à la couverture, débit et autres prestations.

Le rapport publié le 02 mars 2020 par l’ARPCE représente le fruit d’une longue opération de contrôle et tests techniques effectués par l’autorité dans 5 wilayas restées secrètes jusqu’ici. On aura appris par la même occasion qu’il s’agit des Wilayas de Djelfa, Blida, Tlemcen, Adrar et Constantine qui fêtent leur troisième année d’accès à la 4G.

Comme on pouvait s’y attendre, le rapport a été plus que dur avec les trois opérateurs, relevant de nombreux manques à rattraper, quoique certains opérateurs ont plus été pointés que d’autres dans tel ou tel aspect.

Les résultats concernant la couverture 4G

Djezzy :

Wilaya Obligation de couverture Échantillon mesuré Taux de couverture Observations ADRAR 90% 93,51% 89,34% Taux de couverture estimé conforme en tenant compte d’une tolérance de 3% DJELFA 30% 19,60% 15,86% CONSTANTINE 50 % 54,26% 42,98% Taux de couverture non conformes aux exigences du CDC 4G BLIDA 40% 37,04% 32,26% TLEMCEN 70% 41,64% 36,51%

Mobilis

Wilaya Obligation de couverture Échantillon mesuré Taux de couverture Observations ADRAR 20 % 24,48% 21,47% Taux de couverture conformes aux exigences du CDC 4G DJELFA 20 % 26,48% 20,30% CONSTANTINE 25 % 47,78% 25,03% BLIDA 20 % 23,43% 17,12% Taux de couverture estimé conforme en tenant compte d’une tolérance de 3% TLEMCEN 20 % 23,87% 5,49% Taux de couverture non conforme aux exigences du CDC 4G

Ooredoo :

Wilaya Obligation de couverture Échantillon mesuré Taux de Couverture Observations ADRAR 30 % 34,23% 31,33% Taux de couverture conformes aux exigences du CDC 4G DJELFA 30 % 35,75% 30,65% CONSTANTINE 20 % 47,78% 31,85% TLEMCEN 20 % 26,84% 25,20% BLIDA 20 % 24,67% 16,49% Taux de couverture non conforme aux exigences du CDC 4G

