Rapport ARPCE – Un marché de la téléphonie en baisse et un nombre de colis qui explose

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques vient de mettre à la disposition du grand public (notamment les professionnels) l’ensemble des statistiques qu’elle a récolté et qui relève tout naturellement de son domaine de compétence.

Ainsi, en parcourant les principaux aspects des différentes études réalisées (et désormais publiées) par l’ARPCE, on a pu mettre la main sur certaines informations intéressantes, qui reflètent bien l’état du marché de la téléphonie et de la poste en Algérie.

Un nombre d’abonnés en baisse.

Aussi anormal que ça puisse paraitre, le nombre de détenteurs de lignes téléphoniques mobiles (ou cartes SIMs) actives en Algérie a baissé entre 2018 et 2019. Même si aucune explication n’est fournie, on peut sans doute renvoyer ça à la baisse des ventes de forfaits prépayés sans engagement, que les gens abandonnent après avoir consommé le crédit fourni comme bonus de bienvenue.

Djezzy saigne

Dans le détail, c’est l’opérateur téléphonique Optimum Télécom Algérie commercialement connu sous le nom de « Djezzy », qui a perdu le plus d’abonnés dans la période mentionnée ci-dessus. Ce dernier a perdu pas moins de 117.000 abonnés, contre environs 60.000 pour Algérie Télécom Mobile (Mobilis) et 54.000 pour Wataniya Télécom Algérie (Ooredoo).

DHL, le roi du colis en Algérie

On sait tous que l’achat depuis les sites chinois de e-commerce a connu un boom dans les 3 dernières années en Algérie, avec l’arrivée de nouvelles cartes de débit internationales à l’instar de Paysera ou celles proposées par les banques publiques et privées.

Justement, on vient d’avoir un aperçu sur la quantité de colis envoyés et reçus par les Algériens durant l’année 2019.

Sans trop de surprise, la multinationale DHL en détient la part du lion avec 97.005 colis envoyés et pas moins de 542.239 colis reçus. Elle est suivie, de très loin, par EMS qui reste un concurrent respectable avec 31.361 colis envoyés et 9.255 reçus.

Les Algériens, quasiment tous en 3G/4G

Comme le veut l’air du temps, la majorité des internautes en Algérie se connectent depuis un réseau mobile 3G ou 4G. On dénombre pas moins de 36.911.428 lignes actives dans ce domaine, contre ‘seulement’ 3.569.176 abonnés résidentiels ADSL/Fibre et 4G LTE/WiMax combinés.