Rapitron Electronics se lance dans la vente en ligne en Algérie

Soucieuse de satisfaire son amiable clientèle, la marque RAPITRON ELECTRONICS s’est lancée dans la vente en ligne de ses produits (Téléviseurs Smart TV, 4K, accessoires tv, et petits électroménagers etc .. ). Ce type de commerce en ligne s’impose, particulièrement, en ses moments de confinement afin de respecter les distanciations et les gestes de barrières contre le Covid19.

Procédure de passage de commandes

Au bout de quelques clics, à travers son site www.rapitron-electronics.dz . Vous serez en mesure de recevoir le produit de votre choix à domicile en suivant la démarche ci-dessous :

Choisir son produit par un seul clic. Enter les coordonnées (Nom prénom, adresses, numéro de téléphone, etc.. ). Choisir le mode de paiement (par virement ccp ou paiement à la livraison). Valider la commande. Recevoir un appel de l’agent RAPITRON pour reconfirmer la commande passée. Expedition de la commande et livraison à domicile.

Pour plus d’information, veuillez consulter la vidéo ci-dessous

Capable de satisfaire les plus exigeants, la marque RAPITRON met à la disposition de son aimable clientèle une variété de téléviseurs de qualité dons certains disposent d’un écran sans bordures (frameless) et d’autre d’un protège écran pour une plus grande sécurité. En Outre, nous précisons que les produits sont garantis 24mois.