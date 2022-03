Quels sont les avantages d’utiliser Bitcoin pour les achats en jeu ?

Bitcoin et autres altcoins se répandent dans le monde entier. Les entreprises multinationales et les investisseurs traditionnels qui se sont lancés tôt dans l’industrie de la crypto-monnaie sont aujourd’hui riches. Ces organisations ont bénéficié de leurs investissements dans le Bitcoin et de l’adoption du Bitcoin comme moyen de paiement. Le bitcoin en tant que méthode de paiement alternative est une aubaine pour les vendeurs et les acheteurs.

Il y a plus de 8 000 marchands aux États-Unis qui acceptent les paiements en bitcoins, à l'exclusion des magasins en ligne. Microsoft a été le premier grand nom à accepter les paiements en bitcoins dans sa boutique de jeux X-Box en ligne. Les gens se tournent vers les paiements Bitcoin en raison de ses excellents avantages en tant que support de transaction, en particulier dans l'espace de jeu. Vous trouverez ci-dessous quelques avantages de l'utilisation de Bitcoin pour les achats dans le jeu.

Transactions P2P !

P2P signifie réseau peer-to-peer. Le réseau peer-to-peer assure une interaction directe entre le vendeur et l’acheteur sans impliquer un tiers dans l’interaction. Les transactions Bitcoin sont peer-peer car aucune autre partie n’interfère à l’exception des mineurs et des nœuds. Les mineurs et les nœuds du réseau Bitcoin font tout ce qu’ils peuvent pour rendre le système plus sécurisé et évolutif.

Si vous souhaitez utiliser Bitcoin pour des achats dans le jeu, vous pouvez lier un portefeuille décentralisé directement au jeu et l’utiliser pour la transaction. Bien sûr, vous devez vous assurer que vous ne liez pas le portefeuille de crypto-monnaie à un site Web escroc, sinon vous pourriez perdre tous vos actifs de crypto-monnaie. Cependant, en raison des transactions peer-to-peer, les transactions sont assez faciles et instantanées.

Pas de restrictions!

Bitcoin fonctionne avec une infrastructure complètement décentralisée. Étant donné que les banques centrales n’ont pas imposé les règles des monnaies fiduciaires au bitcoin, il existe très peu de restrictions sur le bitcoin. Par conséquent, les taxes et les frais de transaction pour les transactions en bitcoins sont faibles.

Vous pouvez acheter des objets dans le jeu à tout moment en échangeant des bitcoins sous forme de crypto-monnaie, et les portefeuilles sont disponibles tout au long de la journée. L’échange de crypto-monnaies et la fonction de portefeuille le rendent très pratique pour les transactions internationales. En outre, un joueur peut utiliser Bitcoin pour acheter des milliers de dollars d’articles de jeu en une seule journée.

Transactions anonymes

L’anonymat de Bitcoin le distingue des autres moyens de paiement. Nous savons tous que les systèmes bancaires traditionnels ne peuvent pas traiter les transactions sans révéler les détails personnels des utilisateurs concernés. D’un autre côté, si vous utilisez Bitcoin pour acheter des skins, des armes et de la monnaie dans le jeu, vous pouvez faire tout cela sans révéler votre identité. Les transactions Bitcoin ne sont pas anonymes. Le grand livre de la blockchain du réseau bitcoin est conçu pour enregistrer chaque transaction bitcoin avec l’adresse du portefeuille des parties impliquées dans la transaction afin de sécuriser le réseau. Donc, si vous voulez un anonymat complet des transactions, vous devez utiliser différentes adresses de blockchain.

Les Bitcoins sont convertibles !

La plupart des jeux NFT n’ont pas leur propre marché et ces jeux reposent sur des applications tierces. Les applications tierces permettent aux joueurs de convertir leurs NFT en d’autres crypto-monnaies virtuelles, car peu de NFT sont répertoriés sur des échanges populaires comme Binance.

Étant donné que la plupart des NFT ne sont pas répertoriés sur un échange de crypto-monnaie profond, vous pouvez les échanger contre d’autres pièces virtuelles. La meilleure option pour échanger des NFT est le bitcoin, car chaque portefeuille de crypto-monnaie prend en charge le bitcoin et les frais d’échange de NFT en bitcoin sont également nettement inférieurs. D’autres crypto-monnaies peuvent disparaître avec le temps, mais le bitcoin est là pour rester. En bref, vous pouvez facilement convertir la récompense en jeu d’un jeu NFT en Bitcoin.