Depuis son énorme gain de popularité suite à la commercialisation du légendaire Redmi Note 7 (et même un peu avant) et surtout grâce à son excellent rapport qualité/prix, on peut vous certifier que vous ne trouvez jamais un smartphone moins cher qu’un Xiaomi et disposant des mêmes caractéristiques techniques.



Se pose alors la question de quel modèle choisir, une interrogation unique, mais dont la réponse peut différer d’une personne à l’autre selon ses besoins, mais surtout, selon le budget consacré à cet achat. On essaiera donc d’aborder cette question sous différents angles, et vous laisser à la fin déterminer quel modèle vous convient le plus.

La prise en charge logicielle

Sorti en début de l’année 2017, Le Redmi 4X recevra la dernière interface logicielle de Xiaomi basée sur Android 9.0 : la MIUI 11 soit la même que le Redmi Note 8 Pro sorti en septembre 2019. Si on vous en parle, c’est surtout pour souligner que contrairement à beaucoup de marques de smartphones Android, Xiaomi n’abandonne pas ses anciens modèles aussi rapidement que les autres le font.

Vous pourrez alors être sûrs de continuer à avoir les dernières mises à jour du système Android pendant au moins 3 ou 4 ans, ce qui représente en soi un très fort argument de vente en faveur de la marque chinoise au petit riz.

Technologie embarquée

Contrairement à des marques bien connues et malheureusement très populaires, Xiaomi n’embarque jamais des processeurs d’ancienne génération sur ses nouveaux modèles pour réduire le cout (et l’autonomie du téléphone par la même occasion). En effet, si vous achetez un modèle annoncé en 2020, soyez-en sûrs qu’il dispose d’une puce appartenant la dernière génération de Snapdragon de chez Qualcomm, idem pour les MTK de Mediatek.

Politique tarifaire

Si Xiaomi réussit à commercialiser ses smartphones à des prix étonnement très bas par rapport à la concurrence, ce n’est pas parce qu’ils maitrisent la magie noire, mais plutôt parce qu’ils appliquent une politique du tout 5%, c’est-à-dire qu’ils n’empochent que 5% de bénéfices sur chaque appareil vendu, là où ce pourcentage est de 50 pour Samsung et est supérieur à 100% pour Apple.

Mais cela vient avec un coût que l’utilisateur se doit d’assumer : l’interface logicielle de Xiaomi, la MIUI, est bourrée d’annonces publicitaires. Que ce soit dans le menu des paramètres, dans les applications propriétaires ou parfois même dans l’écran de déverrouillage, vous en retrouverez partout, ce qui peut devenir un peu gênant à la longue.

Petit bémol

Heureusement, depuis la EMUI 10, Xiaomi vous permet de désactiver ces publicités de manière manuelle, et ce en désactivant la fonctionnalité : Recommandation, mais cela doit être fait pour chaque application, une à une.

Les prix

Si vous vous êtes finalement décidé à vous prendre un Xiaomi, il vous reste à déterminer quel modèle choisir, ou plutôt quel modèle vous pouvez vous offrir. Voici, un tableau comparatif des différents modèles selon le prix et la gamme.

Étant toutes les deux sorties en 2019, les gammes Redmi 7 et 8 seront toutes les deux inclues dans le comparatif, car même s’ils sont déjà âgés d’une année les Redmi 7, Note 7 et Note 7 Pro représente toujours d’excellents smartphones à considérer, même en 2020.

La gamme Redmi

La gamme Xiaomi

Modèle Prix DZ Prix AliExpress Xiaomi Mi A3 31.000 DA à partir de 142 € Xiaomi Mi 9T 68.000 DA à partir de 252 € Xiaomi Mi Note 10 115.000 DA à partir de 547 €

Conclusion

Au final, quoi que ce soit le modèle pour lequel vous optez -par rapport à votre budget-, sachez que vous ne trouverez pas mieux pour le prix, sauf… si vous préférez les écrans AMOLED au contrats infini (noirs parfaits), où dans ce cas là, orientez vous chez le concurrent Samsung.

