Que Faire Si Quelqu’un Pirate Votre Portefeuille De Bitcoins ?

La technologie sous-jacente du Bitcoin est le point positif qui garantit une sécurité accrue des informations et des données de transaction des utilisateurs. Cependant, la protection de l’anonymat de la crypto-monnaie la rend également plus attrayante pour les hackers et les voleurs. Malheureusement, le Bitcoin présente une zone d’ombre dans certaines juridictions. Et, cela fait que les autorités chargées de l’application de la loi dans ces régions accordent peu d’attention à la prévention des vols de crypto-monnaies.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes s’appuient sur des plateformes d’échange de crypto-monnaies comme bitcoincode-fr.com pour échanger des devises virtuelles. Ces plateformes permettent aux utilisateurs d’accéder aux crypto-monnaies, de les acheter et de les vendre. À ce titre, la majorité des utilisateurs conservent souvent leurs Bitcoins dans des portefeuilles virtuels sur des plateformes d’échange de crypto-monnaies. Certains utilisent également des portefeuilles numériques d’autres fournisseurs de services. Contrairement aux portefeuilles froids, les portefeuilles numériques de Bitcoins sont très vulnérables aux hackers informatiques.

Bien que les progrès technologiques rendent les portefeuilles de crypto-monnaies plus sûrs, les hackers disposent d’outils et de tactiques sophistiqués pour amener leurs victimes à leur donner accès à leurs portefeuilles à leur insu. Par conséquent, il serait utile que vous sachiez d’abord si quelqu’un a piraté votre portefeuille de crypto-monnaies. Le moyen le plus simple de savoir si quelqu’un a compromis votre porte-monnaie est d’effectuer des transactions que vous n’avez pas autorisées. Certains hackers sont astucieux et volent simultanément de toutes petites quantités de Bitcoins à différents utilisateurs. D’autres sont également audacieux et peuvent vider tous les jetons Bitcoin de votre portefeuille en une seule fois.

Certains hackers de Bitcoins peuvent également lancer des transactions non autorisées sur votre carte de débit ou de crédit si vous l’avez liée à un portefeuille numérique de Bitcoins. Cela leur permet de s’attaquer également à l’argent de votre compte bancaire. Néanmoins, voici ce que vous pouvez faire si quelqu’un pirate votre portefeuille de Bitcoins.

Contactez La Police

Même si certaines juridictions peuvent être réticentes à agir dans les cas de vol de crypto-monnaies, le piratage est considéré comme un cybercrime dans presque tous les pays aujourd’hui. Il est donc préférable de signaler immédiatement l’affaire à la police. Parfois, celle-ci peut agir rapidement et appréhender le hacker, ce qui vous permettra de récupérer les fonds perdus. En outre, le piratage est en train de devenir un crime répandu aujourd’hui, et il y a plus de chances que la police agisse de manière décisive pour traduire les coupables en justice.

Modifiez vos Données de Connexion

Les hackers accèdent aux portefeuilles des utilisateurs de Bitcoins en compromettant leurs données de connexion. Certains modifient généralement les données de connexion, tandis que d’autres les utilisent pour accéder au portefeuille et authentifier les transactions. Si vous pouvez toujours vous connecter à votre compte, suivez les procédures standards pour réinitialiser votre mot de passe et d’autres détails de sécurité. Il serait également utile d’activer l’authentification à deux facteurs afin de bloquer l’accès du compte au hacker.

Prévenez le Fournisseur de Votre Portefeuille

Si vous avez stocké vos jetons Bitcoins dans un portefeuille virtuel sur une bourse de crypto-monnaies ou toute autre plateforme en ligne, faites-leur savoir que quelqu’un a violé votre compte immédiatement. Ils pourraient récupérer certaines informations concernant les transactions frauduleuses pour faciliter les enquêtes si vous agissez rapidement. Si vous les prévenez lorsque le piratage est en cours, ils pourraient même l’arrêter, ce qui vous permettrait de récupérer certains fonds.

Créez un Nouveau Portefeuille

La plupart des hackers retirent ou transfèrent tous vos avoirs en Bitcoins sur des comptes intraçables dès qu’ils y ont accès. Dans ce cas, créez un nouveau portefeuille et débarrassez-vous de l’ancien. Même un seul piratage rend votre portefeuille vulnérable à de futures attaques, et son utilisation continue pourrait faire courir des risques plus importants à vos fonds. De nombreux hackers utilisent généralement les appareils de leurs victimes, comme les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, pour compromettre les portefeuilles virtuels. Ils introduisent des logiciels malveillants dans ces appareils, ce qui leur permet de prendre le contrôle à distance et d’accéder aux mots de passe et autres informations personnelles. Ainsi, il serait également préférable de scanner tous vos appareils et de vous assurer qu’ils sont exempts de logiciels malveillants et d’autres programmes suspects