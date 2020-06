Qualcomm vient de tuer toute raison d’acheter un flagship en 2020

Qualcomm vient d’annoncer le SD 690, un nouveau SoC (processeur) gravé en 8nm de milieu de gamme qui propose des fonctionnalités aussi avancées que le haut de gamme de l’année dernière.

La série des SD 600 a toujours été connue pour son très grand rapport performances/prix. On se rappelle tous du Redmi Note 7 et son excelle SD660 à 30.000 DA (150 EUR) à l’époque, une belle prouesse. Pour l’année 2020, Qualcomm a décidé d’axer la communication du Snapdragon 690 autour delà 5G, qui arrivera enfin sur des smartphones à moins de 40.000 DA (200 EUR).

De la 5G, mais pas LA 5G

La technologie de la 5G est loin d’être standardisée pour l’instant, et c’est pour cela qu’on la retrouve éparpillée tout le long du spectre électromagnétique. Le SD 690 contiendra un modem X51 5G qui ne prend en charge que les ondes sous la fameuse barre des 6 Ghz. En d’autres termes, il ne pourra pas proposer les ondes millimétriques.

Néanmoins, les téléphones qui l’embarqueront pourront profiter d’un débit de téléchargement qui peut atteindre les 2.5 Gbps, ce qui est largement suffisant pour un téléphone en 2020.

Du 120 Hz pour tous !

L’une des particularités des flagships de 2020, c’est qu’ils proposent des écrans au taux de rafraichissement hallucinant de 120Hz. Une fonctionnalité qui risque fort d’arriver sur le milieu de gamme vu que le SD690 arriverait gérer la FHD+ à 120 Hz (ou la QHD+ à 60 Hz).

… Et du Gaming !

Le SD690 embarquera un GPU (processeur graphique) Adreno 619L, qui est supposé proposer des performances +60% supérieures à celles du GPU du SD675 (Redmi Note 7 Pro, Galaxy A70..). Les joueurs pourront ainsi faire tourner des jeux très demandeurs avec un nombre d’images par seconde respectable.

Un aperçu sur la photographie

Nos téléphones de milieu de gamme qui embarqueront le SD690 pourront profiter de capteurs photo jusqu’à 192MP (ou 48MP en HDR). La 4K HDR risque aussi fort d’être proposée comme mode de capture vidéo, pourvu que les constructeurs se décident à embarquer les capteurs adéquats.

Autres fonctionnalités

Le nouveau Snapdragon 690 prendra en charge de manière native le Wi-Fi 6, le nouveau (et seul) protocole Wi-Fi non encore craqué pour l’instant. On y retrouve aussi du Bluetooth 5.1 ainsi que d’autres protocoles améliorés de technologies qui existent déjà.

Date de lancement

Le SoC 690 est déjà en production à l’heure qu’il est, et des smartphones qui l’embarqueront arriveront pas plus tard que la fin de l’année 2020. Malheureusement, les smartphones Huawei ne pourront pas en profiter suite à l’interdiction aux entreprises américaines (dont Qualcomm) de coopérer avec eux dans le domaine des puces électroniques.