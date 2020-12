Qualcomm dévoile les performances du SD888 et donne un coup de vieux à tous nos smartphones

Qualcomm, le fabricant de semi-conducteurs responsable des puces Snapdragon qu’on retrouve dans nos smartphones vient de dévoiler les résultats d’une série de tests de puissance effectués sur le SD888. Il s’agit du processeur destiné à être embarqué sur les téléphones haut de gamme de 2021.

Le Snapdragon 888 a ainsi réussi de belles performances, avec un gain de presque +25% par rapport à son prédécesseur, le SD865. Un bond considérable quand on sait qu’il est d’habitude inférieur à 10% d’une génération à l’autre. Il en va sans dire que le record absolu sur l’Antutu Benchmark a été explosé avec plus de 735k points, contre ‘seulement’ 632k points pour le SD865+ (ROG Phone 3) qui est une version overclockée du SD865.

Quant au test du Geekbench, qui se focalise sur les performances CPU (et non pas CPU+GPU comme Antutu), le SD888 a surpris avec ses 1135 points dans le test à un cœur, et 3794 points en multicores. Des résultats très élevés, surtout quand on sait que beaucoup de smartphones milieu de gamme à 8 cœurs n’arrivent pas à avoir les 1135 points que le SD888 atteint avec un seul cœur !

Les résultats complets