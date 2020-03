Temps de lecture : < 1 minute

Après plus d’un mois sans mise à jour, le très prisé jeu vidéo PUBG Mobile a reçu une nouvelle mise à jour, la 0.17.0, intitulée « 2nd Year Anniversary : Amusement Park Mode » célébrant le second anniversaire du lancement du titre sur Android sous des décors festifs.

Cela coïncide avec le lancement de la 12e saison du titre ayant pour slogan : « 2gether We Play » ou « Ensemble Nous Jouons » en bon français.

Côté ajouts, la nouvelle mise à jour apporte son lot de nouveautés avec des ajouts décoratifs très festifs qui rappellent les parcs d’attractions et salles d’arcade. Malheureusement, ces derniers sont uniquement disponibles sur Erangel, la carte principale du jeu.

Des nouveaux modes surtout

Autre ces nouveaux éléments du décor, la 0.17.0 de PUBG Mobile propose quelques nouveautés relatives au gameplay dont les plus notables sont :

Quelques nouvelles activités du type parc d’attraction s (à partir du 12 Mars).

s (à partir du 12 Mars). Le lancement du Royal Pass “Season 12 : 2gether We Play !” (à partir du 9 Mars).

(à partir du 9 Mars). Le mode arctique : un nouveau mode survie (lancement prochain).

: un nouveau mode survie (lancement prochain). La nouvelle arme: le BDS Shotgun qui tire.

qui tire. Un nouveau mode arcade : Le retour du Hardcore Mode .

. La possibilité de rejouer la séquence de sa mort (Replay vidéo).

Un mode optimisé pour les daltoniens.

Une nouvelle arme

Quant à la nouvelle arme, Le BDS Shotgun, qui est une sorte de fusil à pompe amélioré, elle n’est disponible que via les largages aériens (AirDrop) et peut tirer 12 douilles en deux fois (14 coups dans le chargeur).

Elle est surtout efficace à courte portée où elle peut infliger des blessures mortelles à l’adversaire, mais devient totalement inefficace à moyenne et longue portée.

