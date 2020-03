Temps de lecture : 3 minutes

La protection de la vie privée est l’une des plus grandes préoccupations de notre ère moderne. Cette protection de la vie privée passe évidemment par la protection de vos données personnelles. Et vu que les téléphones sont devenus une extension de nous-mêmes, nous stockons d’énormes quantités d’informations sur ces derniers, il faudrait naturellement les protégées. Pour cela, il convient de faire en sorte que vos données soient irrécupérables quand vous les supprimez.

Mieux comprendre la mémoire de votre téléphone

Imaginez que vous ayez envie de vendre votre téléphone. Avant de le faire, vous procédez à une remise aux paramètres d’usine (Factory reset). On pourrait penser que cela aura pour effet de supprimer toutes vos données, mais il est toujours possible de les récupérer. Pour comprendre comment ça marche, il faut voir le fonctionnement de la mémoire de votre téléphone.

La mémoire d’un smartphone est un ensemble de cases qui contiennent des bits. Chaque bit stocke un 0 ou un 1, chaque case contient 8 bits (on appelle ça un octet ou byte) et sont combinées par groupes de 4 (32 bits) pour former un mot mémoire. Voyez la mémoire comme un tableau de mots avec des adresses, où chaque donnée est stockée sur un ensemble de cases.

Où vont les données supprimées

Donc toutes les informations sur votre téléphone ne sont en réalité qu’un ensemble de 0 et de 1, vous le savez probablement déjà. Ce que vous ne savez peut-être pas c’est que quand vous supprimez une donnée, le contenu des cases mémoires qui la stockent reste intact. Le système la considère juste comme étant supprimée et donc l’ignore. La donnée, elle, est toujours présente sur la mémoire et ne sera effacée que lorsqu’une nouvelle information devra être écrite sur les mêmes cases.

C’est ce principe qui permet à certains logiciels et applications de récupérer des photos ou fichiers supprimés sur votre téléphone ou ordinateur.

Voir : Comment récupérer des photos supprimées sur un appareil Android ?

C’est une faille de sécurité assez importante et beaucoup d’organismes gouvernementaux en ont conscience. Certaines agences internationales comme le FBI utilisent ce principe pour récupérer des données importantes de disques durs et téléphones, informations pouvant se révéler très utiles lors de certaines enquêtes.

Comment protéger vos données ?

Maintenant que vous savez tout cela, comment allons-nous faire pour empêcher des personnes mal intentionnées de récupérer vos données ? Comment savoir que tous vos fichiers ont bien étés supprimés avant de vendre votre téléphone ?

Il existe plusieurs méthodes pour faire ça, aujourd’hui nous allons voire une des plus faciles à appliquer. Nous allons utiliser l’application Secure Eraser, développée par Giuseppe Romano qui nous propose une solution très ingénieuse : si on ne peut pas supprimer définitivement les fichiers, il suffit de remplacer le contenu des cases mémoires où ils étaient stockés par de nouvelles données générées aléatoirement. Comme ça, vos fichiers seront définitivement supprimés et personne ne pourra les récupérer.

Il est important de préciser que cette opération ne porte aucun risque sur votre téléphone. Elle n’affectera que les données déjà supprimées. L’application ne nécessite pas de root non plus.

1- Télécharger Secure Eraser:

Diriges-vous vers le Play Store et cherchez l’application Secure Eraser, ou bien vous pouvez y accéder directement en cliquant sur ce lien.





Installez l’application puis lancez-la. Vous devriez tomber sur cet écran :

Ecran d’accueil de Secure Eraser

2- Configurez l’application:

L’application est très simple d’utilisation :

Vous sélectionnez la mémoire que vous voulez supprimer : interne (celle de votre téléphone) ou externe si vous avez une carte SD avec des données que vous voulez protéger.

Sélection du stockage

Vous sélectionnez la méthode avec laquelle l’application va supprimer vos données : Random: cela va remplacer les mots mémoires supprimés par des octets générés aléatoirement 0000-0000 : les mots mémoire seront remplacés par des zéros FFFF-FFFF : les mots mémoire seront remplacés par des uns

Sélection du mode d’effacement

Sachant qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise méthode de suppression et que ces trois dernières garantiront la suppression définitive de vos données et leur protection.

Maintenant que tout est prêt, vous pouvez appuyer sur Start et l’application se charge du reste

Vous remarquerez que pendant l’opération, l’espace disponible sur votre téléphone diminue. Ceci est tout à fait normal, car l’application est en train d’écrire sur la mémoire vide de votre téléphone. Ne vous inquiétez pas, l’application va tout supprimer à la fin de l’opération. Aussi, l’opération peut prendre beaucoup de temps, selon l’espace libre disponible sur votre smartphone ou tablette. Soyez sûr d’effectuer cette manipulation quand vous ne les utilisez pas. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut compter un peu plus d’une demi-heure pour 15 gigas d’espace libre sur un appareil. Cela peut varier aussi selon la vitesse d’écriture de votre. Donc pour éviter tout problème, branchez votre téléphone pendant l’opération.

A LIRE AUSSI