Petite astuce pour augmenter la longévité de vos câbles

Les câbles des chargeurs de téléphone ont souvent tendance à se tordre et à s’abîmer. Certains d’entre nous ont même un budget pour les câbles. Voici une petite astuce pour ne plus les abîmer et les garder le plus longtemps possible.

L’astuce

Pour protéger votre câble et le préserver assez longtemps, faites ceci:

Prenez un stylo à pointe rétractable dont vous ne vous servez plus. Retirez le ressort qui se trouve à l’intérieur et passez-le autour du câble. Positionnez-le à l’extrémité du câble, comme sur la photo.

Et le tour est joué, le câble de votre chargeur est maintenant protégé, il ne s’abîmera plus aussi facilement.

Notez que cette astuce fonctionne avec n’importe quel câble, y compris celui de votre ordinateur.