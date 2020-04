Promotion Ramadhan 2020 Avec les plans Promo PixX 50 et Promo PixX 100 vous aurez toujours plus !

Mobilis célèbre le mois sacré de Ramadan avec ses clients, et lance une offre promotionnelle destinée à tous ses abonnés de l’offre prépayée Mobtasim, leurs permettant de bénéficier d’une multitude d’avantages.

À compter du 1er jour et durant tout le mois béni, et afin de permettre à ses clients de rester en contact avec leurs familles et proches, Mobilis propose deux Plans Promotionnels « Promo PixX 50 » et «Promo PixX 100», avec plein d’avantages.

Ainsi, en composant la formule *600# ou en utilisant l’application MobiSpace ou l’interface web MeetMob, les clients pourront bénéficier de:

Promo PixX 50: 50DA = Appels et SMS illimités vers Mobilis + 50DA vers les réseaux nationaux + 1Go d’internet utilisable du Shour au Ftour, Plan valable 24H.

Promo PixX 100: 100DA = Appels et SMS illimités vers Mobilis + 200DA vers les réseaux nationaux + 2Go d’internet, Plan valable 24H.

Profitez-en! Saha Ramdankoum

[Communiqué de presse]