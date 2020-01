WhatsApp victime d’une panne mondiale qui touche plusieurs pays

Temps de lecture : < 1 minute

Les usagers du service de messagerie privée WhatsApp ont remarqué depuis la matinée du 19/01/2020 l’existence d’un problème sur la plateforme les empêchant d’envoyer les photos, vidéos et messages vocaux, et ce, sur les deux versions Mobile (Android et iOS) et Web (PC).

En effet, si vous êtes victime de ladite panne, l’interface de WhatsApp vous affichera automatiquement l’indication ‘Réessayer’ lorsque vous essayez de téléverser (uploader) un fichier multimédia ou après l’enregistrement d’un mémo vocal. Heureusement, il est toujours possible de continuer d’envoyer et recevoir des messages textuels.

Crédit : Downdetector

Selon le site Downdetector spécialisé dans le repérage de pannes de serveurs, la panne a commencé à être détectée vers 11h30 du matin ce 19 janvier 2020. Les zones géographiques qui semblent les plus touchées sont la Malaisie, les Émirats arabes unis, le Brésil, mais surtout l’Europe et en particulier l’Espagne vers lesquelles sont branchés les câbles reliant l’Algérie au monde.

Pour l’instant, on ne connait aucunement les raisons de cette panne, mais on s’attend à ce que WhatsApp ou sa maison-mère FACEBOOK s’expriment dans les prochaines heures pour rassurer (ou pas) les utilisateurs.

Crédit : Downdetector

A lire aussi