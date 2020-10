Coupure générale de l’accès internet chez Ooredoo Algérie

Les abonnés 3G/4G d’Ooredoo Algérie connaissent une coupure de l’accès internet depuis la journée du 17 septembre 2020. L’opérateur semble, à l’heure qu’il est, ignorer l’origine du problème, mais promet néanmoins que ses équipes « donnent le meilleur » dans le but de satisfaire ses clients.

Des soucis techniques noyés dans la coupure générale

Il est indéniable que la qualité de la connexion internet en Algérie (en général) a drastiquement baissé durant la semaine fatidique des épreuves du BAC. De nombreuses personnes ayant des abonnements ou forfaits chez Ooredoo n’ont d’ailleurs pas remarqué les problèmes techniques rencontrés par leur opérateur, attribuant la coupure aux perturbations liées au BAC.

Ooredoo, en toute franchise, a tenu à clarifier la situation et à confirmer que le problème provient bel et bien de sa part. Dans un communiqué publié ses réseau sociaux (voir ci-dessous), l’opérateur dit être en cours d’investigation et remercie ses clients pour leur patiente et leur compréhension.

Un ADSL encore instable

Dans un registre parallèle, même si les épreuves du BAC sont techniquement bel et bien terminées, la connexion internet en Algérie semble rencontrer des difficultés à retrouver sa stabilité, notamment en ce qui concerne l’accès à certains sites, plateformes et APIs.

Pour rappel, depuis l’augmentation du débit internet des abonnés ADSL d’Algérie Télécom de 4Mbps à 8Mbps, certains abonnés connaissent une instabilité chronique du débit, avec aucune solution à l’horizon. Contactés, les services client d’Algérie Télécom nous ont informé que la qualité de la connexion dépendait, entre autres, de l’état de l’infrastructure, mais aussi de l’horaire (un débit plus faible durant les heures de pointe).