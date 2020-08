Huawei – Le 13 aout 2020, la dernière licence générale émise par le département du commerce aux États-Unis. Le géant chinois du smartphone et des télécoms ne sera ainsi plus capable non seulement d’utiliser les GMS sur ses futurs téléphones, mais aussi sur ses anciens modèles vendus avant le ban.

Pourtant, auparavant, le gouvernement américain avait accordé une période de ‘relax’ de plusieurs mois à Huawei en renouvelant temporairement lesdites licences afin de permettre aux entreprises de remplacer leurs équipements issus de la marque. Malheureusement, cela ne semble plus être le cas, ce qui résulte en une obsolescence générale et effective de tous les smartphones Huawei en dehors du territoire chinois.

Tout le monde est concerné

Contrairement au ban de l’année dernière qui autorisait les anciens modèles à continuer à fonctionner, celui-ci bloque tout accès à des API de sécurité à ces derniers. En d’autres termes, plusieurs applications et services bancaires s’arrêteront de fonctionner dès que la mise à jour actuelle devient obsolète.

Un arrêt des services monétiques

Les Algériens, par exemple, devront s’inquiéter d’un arrêt imminent des applications relatives à leurs banques virtuelles internationales (Paysera, CashU, N26…). Aussi, et suite aux nombreuses tentatives de mettre en avant le e-paiement dans le pays, on devrait aussi s’attendre à ce que des applications à l’instar de BaridiMob, Banxy et celles d’autres banques publiques et privées s’arrêtent aussi de fonctionner sur tous les smartphones Huawei, sans exception.

Il en va sans dire que toutes celles qui utilisent des API de Google, comme les applications qui affichent une carte basée sur Maps (Airbnb, MapsWithMe…) s’arrêteront aussi de proposer leurs services aux clients de la marque.

Le pire est à venir

Pire encore, l’administration américaine semble vouloir procéder au bannissement d’autres marques chinoises dans un futur très proche. Ceci a comme conséquence directe de réduire le choix des modèles disponibles en Algérie, à moins que les Algériens se décident à entrer dans l’écosystème chinois (Baidu, WeChat…).