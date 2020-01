Solution au problème de disparation du crédit téléphonique (par l’ARPCE)

Temps de lecture : < 1 minute

Suite à de nombreuses plaintes émises par des citoyens, l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE) vient de proposer une solution au problème très récurent de la disparition du crédit téléphonique du solde de nombreux abonnés des 3 réseaux téléphoniques activant sur le territoire national.

Dans une publication détaillée sur son site officiel, l’ARPCE explicite les méthodes d’activation, mais surtout de désactivation de tous les services par abonnement proposés par les 3 opérateurs. Souvent, le client s’abonne à un service sans vraiment s’en rendre compte, et continue à payer des sommes entre 30 et 200 DA par mois,voire plus, et ce sans que ça lui soit utile.

Pire encore, certains ne savent même pas quel service consume leur crédit téléphonique, et dans ce cas, faudra faire une de ces deux choses :

Vérifier les SMS pour savoir quel service a été activé.

Envoyer des demandes de désactivation de TOUS les services proposés.

Résoudre le problème de la disparition du crédit téléphonique

Mobilis

Crédit image : arpce.dz

Djezzy

Crédit image : arpce.dz

Ooredoo

Crédit image : arpce.dz

A LIRE AUSSI