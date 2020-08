Problème de connectivité Wi-Fi sur le Atlas HD-200s : La Solution

Même s’il propose une prise en charge exemplaire depuis plus de 5 ans, le démodulateur Atlas HD-200s recèle beaucoup de problèmes à la fois logiciels et matériels. Fort heureusement, le problème lié à la connectivité Wi-Fi est purement logiciel, et peut donc être résolu en faisant certaines manipulations basiques.

L’origine du problème

Dans la majorité des cas, quand un démo Atlas HD-200s refuse de se connecter à un modem (router) Wi-Fi, c’est que ce dernier n’arrive pas à trouver une adresse IP disponible. Plus exactement, l’adresse IP locale à laquelle il s’était connecté la dernière fois est maintenant occupée par un autre appareil (smartphone, ordinateur…).

Malheureusement, l’algorithme de recherche d’une nouvelle adresse IP a été mal programmé, et est resté non corrigé depuis.

La solution

Il est donc clair que pour résoudre ce problème, l’utilisateur devra manuellement associer une nouvelle adresse IP ‘vide’ au démo. Pour ce faire, il suffira de suivre les étapes suivantes :

Les étapes à suivre

Aller dans le « Menu principal » Choisir « Paramètres du système » Puis appuyer sur « Paramètres réseau » Recopier les paramètres suivants :

DHCP : Activé

Adresse IP : 192.168.1.8

Masque sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 192.168.1.1

Nb : Si vous avez plus de 8 appareils connectés en même temps à votre router Wi-Fi, mettez un nombre plus grand que « 8 » dans l’adresse IP (e.g. : 9, 10…).

Un problème qui réapparait

Si après extinction du démodulateur, le problème réapparait, il suffit d de :

Aller dans les «Paramètres réseau » Régler le DHCP sur : Désactivé Le rerégler sur : Activé