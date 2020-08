Ooredoo – Arrêt du fonctionnement du service Haya ! Iqraa chez plusieurs abonnés

Depuis la matinée du 24 aout 2020, l’application Busuu à laquelle les abonnées d’Ooredoo Algérie souscris au service Haya ! Iqraa ont accès « Premium Plus » semble ne plus fonctionner normalement. En effet, cette dernière s’était mise à ne pas renouveler les abonnements des utilisateurs, même quand ces derniers disposent d’un crédit sur leur ligne.

Tout simplement la meilleure

Tous ceux qui tentent d’apprendre une nouvelle langue le savent, Busuu est sans aucun doute la meilleure plateforme (application mobile + site web) pour le faire. Sa méthode, très moderne, se base sur plusieurs types d’exercices très courts, mais pertinents. Ceci fait en sorte qu’il est très difficile de s’y ennuyer, et ça pousse donc à poursuivre les niveaux jusqu’à la fin (B2).

Ooredoo Algérie semble avoir compris cela, et a décidé d’offrir à ses clients la possibilité d’utiliser la version « Premium Plus » via son service Haya ! Iqraa pour 100 DA/semaine. Un tarif très intéressant, quand on sait que l’abonnement normal à l’application dépasse les 8 euros par mois, avec de rares réductions à 4 euros le mois à condition de payer d’avance un an d’abonnement.

En attendant une réponse d’Ooredoo Algérie

Malheureusement, le service semble rencontrer des problèmes, ou tout simplement arrêté par l’opérateur. Néanmoins, cette dernière proposition semble être peu probable, la page mentionnant le service étant toujours présente sur le site web officiel d’Ooredoo Algérie.

S’il s’agit d’un problème technique, l’opérateur se doit de le régler au plus vite, car beaucoup d’Algériens ont décidé de fructifier leur temps en période de confinement en apprenant une nouvelle langue via le service.