iOS 14.0.1 : Certains bugs corrigés et d’autres qui sont apparus

Quelques jours seulement après le déploiement de son iOS 14 avec toutes les nouveautés que ça apporte, Apple vient d’envoyer à ses utilisateurs une ‘mini’ mise à jour censée corriger certains bugs. Il faut dire que l’iOS 14 est sans doute le lancement d’une nouvelle version d’OS pour iPhone le plus techniquement réussi (sans bugs majeurs), néanmoins les fans de la marque ont en très vite remarqué certains.

Ainsi, la nouvelle et petite mise à jour 14.0.1 a été déployée pour remédier à certains problèmes spécifiques rencontrés après l’installation de la 14.0.0. Il en va sans dire qu’elle est donc compatible avec les mêmes appareils, c’est-à-dire tous les iPhones à partir du 6S ainsi qu’avec le récent iPod Touch 7.

Cette dernière ne pèse qu’aux alentours de 170 Mo, et peut être installée très simplement en allant sur : Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Les problèmes corrigés

Dans le changelog qui accompagne ce patch, Apple indique avoir remédié au :

Problème de réinitialisation après le redémarrage des navigateur web et application mail mis comme étant par défaut par l’utilisateur. (Retour automatique vers Safari et Mail).

Problème d’affichage de la caméra sur les iPhone 7 et 7 Plus.

Problème de connectivité au réseau Wi-Fi.

Problème du refus d’envoi de mails avec certains fournisseurs d’adresses.

Problème de non-apparition des images sur les widgets.

Apparition de nouveaux problèmes

Dès le téléchargement et l’installation de l’iOS 14.0.1, certains utilisateurs ont remarqué l’apparition de nombreux bugs qui n’étaient pas présents sur la version précédente. Le plus notable est sans doute le scintillement et l’instabilité rencontrés par certains widgets. Aussi, certains parlent de problèmes dans le recherche de réseaux Wi-Fi ou périphériques Bluetooth (même la Apple Watch).

On aura remarqué l’apparition de latence (lag) dans certains aspects de l’interface, notamment sur le clavier virtuel, qui d’habitude est très fluide et agréable à utiliser.

Congratulations @AppleSupport . iOS 14.0.1 fixes all the problems 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/xjiXpvORsz — Swiss in HongKong 🇭🇰🇨🇭 (@SwissInHKG) September 25, 2020

Jailbreak

Si vous êtes amateurs de jailbreak, le dernier en date qui soit compatible avec l’iOS 14, le checkra1n, n’est toujours pas compatible 14.0.1. De plus, ce dernier ne marche qu’avec les puces A9, c’est-à-dire sur les iPhone 6S, 6S Plus, et SE.

Il en va sans dire donc qu’il ne faut pas mettre à jour son iPhone pour continuer à profiter des bienfaits du jailbreak.