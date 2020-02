Temps de lecture : 3 minutes

Une des choses les plus frustrantes qui peut arriver dans la vie, c’est de se retrouver avec une batterie de téléphone morte en fin de journée.

Un problème qui agasse particulièrement les utilisateurs de smartphones de la marque chinoise Xiaomi. Ces derniers ont vu la durée de vie de leur batterie se détériorer inexplicablement.

Mais n’ayez crainte ! Android-dz est là pour vous aider. Dans ce tutoriel, nous allons voir les causes du problème de batterie sur les téléphones Xiaomi et y apporter une solution.

Un problème de taille :

Plusieurs utilisateurs de téléphones de la marque chinoise Xiaomi ont reporté une baisse soudaine de l’autonomie de leur batterie. Le problème se manifeste surtout sous la forme d’un drain de batterie (perte de batterie alors que le téléphone n’est pas employé) beaucoup trop important.

En effet, plusieurs utilisateurs souffrent d’une perte gigantesque de batterie quand ils laissent leurs téléphones sans l’utiliser. On parle là d’une perte de plus de 70 % en huit heures.

Un problème qui peut s’avérer très fâcheux quand on laisse son téléphone a 90 % avant de dormir, et qu’on se réveil avec seulement 20 % si l’on oublie de le brancher toute la nuit.

Ce problème touche particulièrement les modèles Mi 9T, le Redmi K20 et le Pocophone F1.

Quelles sont les causes :

Le problème de batterie sur les téléphones Xiaomi a commencé à se manifester après que la compagnie chinoise ait sorti sa toute dernière version de MIUI 11, la surcouche du constructeur qui amène Android 10 à certains modèles de la marque.

Version 11.0.4 de MIUI

Cette nouvelle version de MIUI 11 (plus spécifiquement la version V11.0.4.0 sortie en janvier de cette année) était supposée apporter un simple patch de sécurité aux modèles énumérés précédemment. Mais cette version comporte un petit bug qui est la cause de ce problème.

Il ne s’agit pas d’un bug majeur, mais juste d’un simple changement de paramètre très ennuyeux : elle autorise toutes les applications à démarrer automatiquement dès l’allumage du téléphone.

Un problème logiciel avant tout

Toutes ces applications qui tournent en arrière-plan font du mal à la batterie. Donc même si vous n’utilisez pas votre téléphone, la batterie sera quand même consommée par la multitude d’applications qui marchent en background.

Peut-être que cela peut vous paraitre anodin, mais avoir beaucoup trop d’application s’exécutant sans que vous le sachiez est très nocif pour la durée de vie de votre batterie : elles consomment constamment des ressources de votre processeur, que ce soit pour des transits de données ou juste l’affichage de notifications.

Mais aussi, ces dernières consomment beaucoup de mémoire vive ce qui cause un ralentissement notable de votre téléphone et une baisse des performances globales, un autre aspect que plusieurs utilisateurs ont remarqué.

Enfin, les applications qui tournent en background constituent, à un certain degré, une menace pour la sécurité.

Comment résoudre le problème de batterie sur les téléphones Xiaomi

En réalité, la solution à ce problème est toute simple, le plus difficile a été de constate que c’était ces applications qui étaient la cause de cette perte de batterie. Car à moins de fouiller dans les paramètres, aucun moyen ne nous permet de voir que celles-ci sont toutes autorisées à tourner.

La manipulation est très facile ; il suffit d’aller dans les paramètres et de désactiver le lancement de ces applications au démarrage :

La méthode complète

Allez dans Paramètres Tapez dans la barre de recherche démarrage.





Vous verrez l’option Démarrage Automatique, cliquez dessus. Sur cet écran, vous devriez voir que toutes les applications ont la permission de ce lancer au démarrage du téléphone.

Désélectionnez tout ! Ou bien laissez seulement les applications que vous voulez lancer au démarrage.

Maintenant que c’est fait, les applications ne se lanceront plus au démarrage du téléphone. On pourrait croire que le problème de batterie de votre Xiaomi est résolu, mais en réalité non, car même si les applications ne sont plus autorisées à démarrer automatiquement, elles tournent toujours en arrière-plan !

Forcer l’arrêt des applications :

Pour remédier à ce problème, nous avons deux solutions :

Redémarrer le téléphone

Vous savez très bien le faire tout seul, maintenez le bouton power et appuyez sur redémarrer

Forcer manuellement l’arrêt des applications

Une méthode un peu plus fastidieuse, mais permet de vous épargner le redémarrage, et c’est aussi beaucoup plus amusant de tuer les applications soi-même

Allez dans Paramètres

Puis dans Applis





Si vous ne l’avez pas déjà comme ça, faites trier par état. Les applications qui fonctionnent actuellement sur votre téléphone, y compris celles en arrière-plan, s’afficheront. Il vous suffit de cliquer sur les applis que vous voulez arrêter puis de cliquer sur Forcer l’arrêt.

Ceci demandera à l’application en question d’arrêter tous ses processus et de libérer l’espace mémoire qu’elle occupait. Cela n’a bien sûr aucun impact négatif sur le futur fonctionnement de l’application ou du téléphone si ce n’est augmenter ces performances.