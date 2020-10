Le prix des Xbox Series X et Series S se révèle !

Le monde des consoles de jeu vidéo vient d’être secoué par l’annonce quasi officielle du prix des consoles next-gen de Microsoft : les Xbox Series X et Series S. Une information qui vient d’être leakée par le très sérieux Windows central, qui n’a pas hésité à donner tous les détails les concernant.

La guerre des prix

Depuis plusieurs mois maintenant, Sony (PlayStation) et Microsoft (Xbox) ont continué à jouer à poker menteur, en attendant que l’autre compagnie révèle ses prix en premier. C’est désormais presque acté, le prix de la nouvelle génération de consoles sera donc comme suit :

Xbox Series X : $499

Xbox Series S : $299

Ainsi, Microsoft a décidé de retenir les mêmes prix que ceux de la génération actuelle, vu que la Xbox One X coute aussi dans les $499 tandis que le prix de la Xbox One S a été de $299. La marque, déjà en difficulté à cause de son manque d’exclusivités, n’a donc pris aucun risque côté prix, même si elle devra vendre les deux nouvelles consoles à perte.

La Xbox Series S se révèle

Autre information importante révélée par le même site (via un tweet d’un célèbre leaker), c’est le design de la tant attendue Xbox Series S, dont l’existence n’a jamais été confirmée par Microsoft. Cette console next-gen d’entrée de gamme risque d’être le bâton dans les roues de Sony, vu qu’elle est sans doute beaucoup moins chère qu’une PlayStation 5.

Une segmentation de l’expérience

Pour rappel, c’est la Xbox Series X qui est censée concurrencer la PlayStation 5 côté performances, en proposant des jeux qui peuvent aller jusqu’à de la 4K tout en proposant de hauts taux de rafraichissement (120Hz). La Series S quant à elle, est à peine plus puissante qu’une One X, mais arrivera à faire tourner les jeux de la nouvelle génération en 1080p60fps, ce qui est déjà énorme en soi.