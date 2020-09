Voici les prix des smartphones dans le monde et l’augmentation qu’ils ont subie en 2020

Le prix moyen des smartphones vendus dans le monde a augmenté de 10% cette année par rapport à l’année dernière. C’est du moins la conclusion vers laquelle est arrivée une récente étude faite par Counterpoint Research. Une augmentation qui étonne, certes, mais qui s’explique parfaitement dans le contexte économique mondial actuel.

Les 6 régions économiques

Pour établir cette étude statistique et le rapport final qui va avec, Counterpoint Research a opté pour une subdivision du monde en 6 régions distinctes. Chacune d’elles, plus ou moins géographiquement rapprochée, met en avant les marchés les plus importants dans le monde, aux yeux des fabricants de smartphones du moins.

Ainsi, les régions (ou marchés) considérées sont par ordre d’importance économique sont :

L’Amérique du Nord

Chine

Europe

APAC (Pays d’Asie et d’Océanie mis à part la Chine et le Moyen-Orient)

Amérique latine

Afrique et Moyen-Orient

Une augmentation hétérogène

Il est aussi intéressant de noter que l’augmentation la plus forte des prix n’a pas totalement été répartie de manière homogène sur les 6 régions. En effet, le chiffre de +10% donné n’est qu’une moyenne. Ce dernier va donc de +3% seulement pour la région Afrique et Moyen-Orient, jusqu’à atteindre les +13% en Chine.

Counterpoint Research explique cette augmentation constatée notamment sur les marchés chinois et nord-américain, par l’engouement vers l’achat de smartphones 5G. Une technologie qui n’est que dans ses balbutiements en Europe et en Afrique, mais qui est déjà la norme en Chine, et dans certaines métropoles aux États-Unis et au Canada.

Prix moyens et préférence de marque

Autre donnée intéressante à constater, c’est les prix mêmes des smartphones vendus dans les différentes régions du monde. Il faudra admettre qu’ils s’accordent plus au moins avec les fourchettes des prix proposés sur le milieu de gamme dans chaque région.

À titre d’exemple, le Redmi Note 8, l’un des smartphones les plus appréciés (et achetés) en Algérie coute généralement entre 28.000 DA et 32.000 DA, ce qui comprend le prix moyen donné de 164$ (29.000 DA). En Europe par contre, le prix moyen de 291$ des smartphones qui y sont vendus reflète le succès grandissant des modèles de milieu de gamme chinois. On pense notamment à Xiaomi qui a commencé à y ouvrir des boutiques physiques et à Oppo qui s’y fait de plus en plus connaitre aussi.

Le prix moyen des smartphones par région

Les bénefs.



Vendre plus de smartphones n’a jamais été synonyme de plus de profits. Apple, qui n’est que le 3e ou 4e vendeur de smartphones dans le monde en termes de quantité a engrangé plus bénéfices durant le 2e trimestre de 2020 que chacun de ses concurrents. La firme américaine est ensuite suivie par son rival chinois Huawei qui s’en sort très bien malgré le « ban », boosté notamment par ses ventes dans le marché intérieur chinois.

Il est aussi à noter que Xiaomi, pourtant très présente médiatiquement, ne figure même pas dans la liste des marques qui se font le plus d’argent dans le domaine. Ceci est dû à sa politique des «5% » de marge bénéficiaire qui ne l’aide pas trop à s’enrichir.