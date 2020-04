Smartphones – Les raisons d’une énorme baisse des prix annoncée pour bientôt

Un partenaire du département de l’investissement industriel de chez Xiaomi, Mr Pan Jiutang, a déclaré courant début de ce mois d’Avril 2020 qu’il y aura une chute des prix des smartphones Android qui ne proposent qu’une connectivité en 4G, et ce durant les quelques mois à venir.

Toujours selon lui, la première raison pour cette baisse prévue est la difficulté de plus en plus grandissante de concurrencer les iPhones, notamment après l’importante baisse du prix des iPhone 11 commercialisés sur le territoire chinois, essentiellement due au lancement imminent d’un iPhone SE de seconde génération et de l’iPhone 12 plus tard cette année.

Ensuite, le déploiement rapide de la 5G en Chine a créé une sorte d’engouement des consommateurs envers des smartphones qui supportent cette technologie, rendant les modèles 4G peu attractifs, là où des modèles 5G de milieu de gamme apparaissent déjà sur le marché.

Enfin, cette épidémie du COVID-19 a fait que les chiffres de vente des smartphones (en général) stagnent dans de nombreux ‘gros’ marchés comme l’Europe et les deux Amériques..

