Prix de certains smartphones populaires en Algérie – Septembre 2020

Le prix des smartphones en Algérie a commencé dégringolé depuis le début de la semaine, sans doute à cause de l’arrivé de quotas de marchandises via les vols de rapatriement. De plus, les rumeurs sur une potentielle ouverture prochaine des frontières n’ont fait que pousser les revendeurs à diminuer leurs marges.

Quoi qu’il en soit, on aura remarqué une baisse significative des prix des marques les plus prisées par les Algériens, à savoir Samsung, Oppov Xiaomi (Redmi) et même un petit peu Realme qui commence à faire son chemin vers le subconscient des consommateurs nationaux. Néanmoins, les prix restent un peu plus élevés que leurs niveaux d’avant confinement (mars 2020) d’une moyenne de 3000 à 5000 DA.

Listing des prix

Voici, sans plus tarder, les prix de certains smartphones populaires en Algérie durant cette deuxième semaine du mois de septembre 2020 :

SAMSUNG

Samsung A20s 4/64 : 40000 DA

Samsung M11 3/32 : 29500 DA

Samsung A21s 4/64 : 42000 DA

Samsung A01 2/16 : 20000 DA

Samsung A11 4/64 : 29000 DA

Samsung M21 4/64 : 45000 DA

Samsung A21 6/128 : 45000 DA

Samsung A70 6/128 : 69000 DA

Samsung A50s 6/128 : 52000 DA

Samsung A51 6/128 : 57000 DA

Samsung A10s 2/32 : 27500 DA

Samsung M10s 3/32 : 29500 DA

Samsung M31 6/128 : 54000 DA

Samsung M30s 4/64 : 47000 DA

Samsung M10 3/32 : 24500 DA

Samsung M10 2/32 : 24000 DA

Samsung A20 3/32 : 27000 DA

Samsung A30 4/64 : 34000 DA

Samsung A50 4/64 : 45000 DA

Samsung M30 3/32 : 35000 DA

Samsung M20 3/32 : 33000 DA

Redmi

Redmi 8 4/64 : 27000 DA

Redmi 8a 2/32 : 25000 DA

Redmi mi a3 4/64 : 36000 DA

Redmi Note 8 Pro 6/128 : 47000 DA

Redmi Note 8 4/64 : 35000 DA

Redmi mi 9t 6/128 : 59000 DA

Redmi 9 4/64 : 32000 DA

Redmi mi 9t Pro 6/128 : 74000 DA

Redmi Note 9 Pro 6/128 : 58000 DA

Redmi Note 9 4/64 : 40000 DA

Redmi Note 9s 4/64 : 47000 DA

OPPO

Oppo Reno 2F 8/128 : 58000 DA

Oppo A1K 2/32 : 23900 DA

Oppo A5s 3/32 : 29000 DA

Realme

Realme 5s 4/64 : 54000 DA

Realme C3 4/64 : 33000 DA

Realme 5 Pro 6/128 : 58000 DA

Realme X2 6/64 : 52000 DA

Realme X2 Pro 9/128 : 78000 DA

Realme X 8/128 : 59000 DA

Realme 5 4/64 : 50000 DA

Realme 6 4/64 : 54000 DA

Realme 6 Pro 6/128 : 60000 DA

Realme C2 2/32 : 26500 DA

Important : Les prix sont ceux de produits dits ‘Caba’, et peuvent fortement varier d’une boutique à l’autre.

Tour de vitrine