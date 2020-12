Les Samsung Galaxy S21 seront moins chers que les Galaxy S20 !

Moins d’un mois nous sépare du lancement de la prochaine génération de la série des Samsung Galaxy S, et déjà, les prix des trois modèles prévus ont été fuité sur internet. La bonne nouvelle c’est que ces derniers ne sont pas si différents de ceux de la génération précédente.

Après avoir laissé entrevoir leurs performances, leurs designs et leurs prix en Inde, les Samsung Galaxy S21n S21 Plus et S21 Ultra viennent de nos donner une idée du prix qui sera appliqué sur le territoire européen, d’où ces téléphones transitent habituellement avant d’arriver en Algérie.

Design fuité du Galaxy S20 ultra

Ainsi, selon ce dernier leak, les prix des trois modèles seront répartis comme suit :

Samsung Galaxy S21 (128 Go) : 849€

Samsung Galaxy S21 Plus (128 Go) : 1.049€

Samsung Galaxy S21 Plus (256 Go) : 1.099€

Samsung Galaxy S21 (128 Go) : 1.399€

Les Galaxy S21 et S21 Plus seront ainsi 50 euros moins chers que leur prédécesseur, une donnée importante à ajouter au fait qu’ils subissent souvent de promos quelques mois après leur sortie officielle. Ces prix-là sont donc réservés à ceux qui les achèteront dans les premiers mois qui suivent le lancement.

Pour rappel, le lancement des trois modèles est prévu pour le 14 janvier prochain, une date reculée par rapport à la tradition qui fait qu’ils sont toujours dévoilés en février.