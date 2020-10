Prix de tous les smartphones Samsung en Algérie [Octobre 2020]

Samsung est sans aucun doute le premier vendeur de smartphones sur le marché global (hors Chine). Les smartphones proposés couvrent une large gamme de prix allant de 17.000 DA à presque 300.000 DA.

6 séries majeures

On retrouve ainsi les séries des Galaxy A et M dans l’entrée et milieu de gamme, les S et les Note dans le haut de gamme et les Fold et Flip dans la nouvelle catégorie des smartphones pliables. Néanmoins, il est souvent déconseillé d’acquérir un Galaxy M, car cette série est réservée au territoire indien, et peut donc présenter des problèmes de compatibilité de bandes réseau, de même que sur les smartphones chinois « Made in India ».

Aussi, on a souvent tendance à comparer le milieu de gamme de la marque (A &M) aux modèles au même tarif chez Xiaomi, Redmi ou Realme. Même s’il est légitime de le faire, cette dernière se retrouve biaisée par le fait que les Samsung intègrent presque tous un écran AMOLED, cher à produire.

Les prix d’octobre 2020

Voici donc les prix du mois d’octobre 2020 des smartphones Samsung vendus ‘neufs’ en Algérie :

Séries des Galaxy A et M (modèles ‘obsolètes’ mais encore commercialisés)

Galaxy J2 Prime : 17.000 DA

Galaxy J2 Core : 19.000 DA

Galaxy J4+ : 28.000 DA

Galaxy J6 : 29.000 DA

Galaxy J6+ : 31.000 DA

Galaxy J8 : 33.000 DA

Galaxy A6 (2018) : 30.000 DA

Galaxy A6+ (2018) : 31.500 DA

Galaxy A8 (2018) : 30.000 DA

Il est fortement déconseillé d’acheter l’un de ces modèles, car ils se retrouvent souvent bloqués dans une ancienne version d’Android.

Série des Galaxy A (2019-2020)

Galaxy A2 Core : 19.500 DA

Galaxy A01 Core : 19.500 DA

Galaxy A01 : 20.000 DA

Galaxy A10 : 22.000 DA

Galaxy A10e : 25.000 DA

Galaxy A10s : 30.000 DA

Galaxy A20e : 30.000 DA

Galaxy A20 : 34.000 DA

Galaxy A20s : 34.500 DA

Galaxy A21s : 37.000 DA

Galaxy A40 : 37.000 DA

Galaxy A30s : 40.000 DA

Galaxy A50 : 45.000 DA

Galaxy A60 : 45.000 DA

Galaxy A50s : 47.000 DA

Galaxy A31 : 49.000 DA

Galaxy A70 : 55.000 DA

Galaxy A51 : 61.000 DA

Galaxy A80 : 65.000 DA

Galaxy A70s : 69.500 DA

Galaxy A71 : 73.000 DA

Galaxy A90 (5G) : 95.000 DA

Les modèles AX1, AX1e et AX1s (ex. A51) sont sortis en 2020 tandis que les AX0, AX0e et AX0s (ex. A50) datent de 2019

Série des Galaxy M

Galaxy M01 Core : 26.000 DA

Galaxy M01 : 28.000 DA

Galaxy M11 : 33.000 DA

Galaxy M10 : 34.000 DA

Galaxy M10s : 32.000 DA

Galaxy M20 : 37.000 DA

Galaxy M30 : 41.000 DA

Galaxy M30s : 43.000 DA

Galaxy M40 : 43.000 DA

Galaxy M21 : 45.000 DA

Galaxy M31 : 54.000 DA

Série des Galaxy S

Galaxy S8 : 40.000 DA

Galaxy S8+ : 44.000 DA

Galaxy S9 : 44.000 DA

Galaxy S9+ : 68.000 DA

Galaxy S10e : 68.000 DA

Galaxy S10 : 80.000 DA

Galaxy S10 Lite : 100.000 DA

Galaxy S10+ : 123.000 DA

Galaxy S20 : 135.000 DA

Galaxy S20+ : 139.000 DA

Galaxy S20 Ultra (5G) : 179.000 DA

Série des Galaxy Note

Galaxy Note 8 : 45.000 DA

Galaxy Note 9 : 80.000 DA

Galaxy Note 10 Lite : 95.000 DA$

Galaxy Note 10 : 125.000 DA

Galaxy Note 10+ : 135.000 DA

Galaxy Note 20 (5G) : 172.000 DA

Galaxy Note 20 Ultra (5G) : 200.000 DA

Séries des pliables