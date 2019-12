Tout comme le reste de la série AXXs mis à part les A30 et A50, le Samsung Galaxy A20s n’est malheureusement pas disponible de manière officielle en Algérie. Il est tout de même vendu chez un certain nombre de boutiques offrant des produits importé via des voies officieuses (caba).



Nous vous proposons ici de découvrir les principales caractéristiques, ainsi que le prix du Samsung Galaxy A20s en Algérie.

Fiche Technique du Samsung Galaxy A20s :



Écran 6,5” HD+ IPS LCD CPU Qualcomm Snapdragon 450 RAM 3/4 Go Stockage interne 32/64 Go OS OneUI (Android 9.0 Pie) APN avant 8MP APNs Arr. 13MP+8MP+5MP Sécurité Lecteur d’empreintes (dorsal) Réseaux Double SIM, GPS, 4G LTE, Bluetooth Batterie 4.000 mAh Connectique USB Type-C Prix 31.000 DA

