Itération de la seconde moitié de 2019 du Galaxy A10 de base, le Samsung Galaxy A10s apporte son lot de nouveautés à l’entrée de gamme de Samsung, et ce toujours à prix raisonnable.



Premier gros avantage du Samsung Galaxy A10s par rapport au modèle qui le précède, c’est sans doute sa batterie de 4000 mAh qui pourra tenir facilement les 2 jours en utilisation standard.

Les autres améliorations quant à elles sont plus cyclique : un processeur plus rapide, double appareil photo arrière avec une ouverture plus grande et enfin un lecteur d’empreintes digitales qui manquait crucialement à l’autre.

Fiche Technique du Samsung Galaxy A10s :



Écran 6,2” HD+ IPS LCD CPU Mediatek MT6762 Helio P22 RAM 2 Go Stockage interne 32 Go OS OneUI 1.0 (Android 9.0 Pie) APN avant 8 MP APN Arr. 13 MP + 2MP Sécurité Empreintes (dorsal) Réseaux Double SIM,GPS, 4G LTE, Bluetooth Batterie 4.000 mAh Dos Matière Plastique Connectique Micro-USB Prix 23.500 DA

De part tout ce qu’il offre par rapport au A10 et son prix pas très éloigné de ce dernier, on ne peut que vous recommander d’acheter le A10s, vous en aurez tellement pour seulement 1.500 DA de différence !

