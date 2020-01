À l’heure qu’il est, les téléphones de chez Samsung restent les plus demandés sur le marché national de la téléphonie. Disponibles sur toutes les fourchettes tarifaires, les prix des smartphones Samsung en Algérie figurent parmi les plus compétitifs, surtout qu’ils embarquent quasiment tous de superbes écrans AMOLED.

Même si Samsung est officiellement présente en Algérie avec une usine de montage et plusieurs points de vente agréés, la majorité des smartphones de la marque, vendus sur le territoire national appartient à la catégorie de l’importation parallèle, dite ‘Caba’.

Voici donc les prix* de Janvier 2020 des téléphones Samsung commercialisés en Algérie.

Série des Galaxy Note

Modèle Samsung Prix en Algérie Galaxy Note 10 120.000 DA Galaxy Note 10+ 135.000 DA Galaxy Note 10+ 5G 170.000 DA Galaxy Note 10 Lite Non disponible Galaxy Note 9 74.000 DA

Série des Galaxy S

Modèle Prix en Algérie Galaxy S10 92.000 DA Galaxy S10+ 120.000 DA Galaxy S10e 78.000 DA Galaxy S10 Lite Non disponible Galaxy S9+ 63.000 DA Galaxy S9 53.000 DA

Série des Galaxy A

Modèle Prix Galaxy A6 (2018) 29.000 DA Galaxy A6+ (2018) 33.000 DA Galaxy A6s (2018) 36.000 DA Galaxy A7 (2018) 38.500 DA Galaxy A8 (2018) 32.500 DA Galaxy A8+ (2018) 39.000 DA Galaxy A8s 48.000 DA Galaxy A8 Star 52.000 DA Galaxy A9 (2018) 47.000 DA Galaxy A10 23.500 DA Galaxy A01 Non disponible Galaxy A10e Non disponible Galaxy A10s 24.500 DA Galaxy A20 27.000 DA Galaxy A20e 25.500 DA Galaxy A20s 3/32 : 31.500 DA

4/64 : 33.500 DA Galaxy A30 31.500 DA Galaxy A30s 37.500 DA Galaxy A40 35.000 DA Galaxy A40s 40.000 DA Galaxy A50 42.500 DA Galaxy A50s 48.500 DA Galaxy A51 Non disponible Galaxy A60 39.500 DA Galaxy A70 57.500 DA Galaxy A70s Non disponible Galaxy A71 Non disponible Galaxy A80 81.500 DA Galaxy A90 5G 89.000 DA Galaxy A2 Core 15.500 DA

Série des Galaxy J

Modèle Prix en Algérie Galaxy J2 Core 16.500 DA Galaxy J4+ 24.000 DA Galaxy J4 Core 24.500 DA Galaxy J6 22.000 DA Galaxy J6+ 25.500 DA Galaxy J7 Prime 2 23.500 DA Galaxy J8 34.000 DA

Série des Galaxy M

Modèle Prix en Algérie Galaxy M10 2/16 : 23.500 DA

3/32 : 26.000 DA Galaxy M10s 27.000 DA Galaxy M20 3/32 : 27.000 DA Galaxy M30 3/32 : 30.500 DA

4/64 : 34.500 DA Galaxy M30s 3/32 : 42.000 DA

6/128 : 48.000 DA Galaxy M40 47.500 DA

*On rappellera jamais assez que les prix peuvent plus au moins varier selon l’endroit et le revendeur.

