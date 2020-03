Temps de lecture : 2 minutes

Tout le monde l’attendait, la fiche technique du prochain Redmi Note 9 Pro a été dévoilée lors de son lancement officiel en Inde. On a aussi appris, par la même occasion, qu’un second modèle boosté sera lancé côte à côte avec le premier, et prendra la dénomination officielle de Redmi Note 9 Pro Max.

Cette fois, Xiaomi aura opté pour un SoC du haut-milieu de gamme, le Snapdragon 720G de chez Qualcomm cette fois, contrairement au Redmi Note 8 Pro qui tournait avec le surpuissant G90T de Mediatek. La version standard du Redmi Note 9 Pro sera proposée en deux configurations RAM/ROM en 4/64 et 6/128 tandis que la version Pro Max aura droit à une version en 8/128 en plus de la version 6/128.

Toujours le même écran

Côté écran on retrouve une grande dalle de 6,67’’ en FullHD+ protégée par du Gorilla Glass 5, dommage que ce dernier soit toujours du LCD, quoi que nécessaire pour garder le prix du téléphone en dessous des 45.000 DA (230 €).

Du déjà-vu en photographie

La (seule?) différence entre les deux modèles réside dans le nombre de mégapixels offerts par le capteur principal qui est de 64MP sur le modèle ‘Pro Max’ au lieu des 48MP du modèle Pro de base. Le capteur photo selfie a lui aussi été boosté à 32 MP au lieu des 16MP du Pro.

Les deux modèles viendront avec une version de la MIUI 11 basée sur Android 10 préchargé dessus, ainsi qu’une énorme batterie de 5020 mAh qui prend en charge la recharge rapide de 18W.

Un nouveau design

Autre nouveauté proposée par ces deux modèles, le capteur d’empreintes digitales a été transféré du dos de l’appareil vers le côté droit de l’appareil pour faciliter l’accès au pouce, ainsi qu’un un ‘punch hole’ assez discret sur la face avant du téléphone pour contenir le capteur photo avant ‘selfie’.

Les deux modèles seront assemblés en Inde et seront proposés à des prix allant de 155€ (33.000 DA) pour la version 4/64 du Redmi Note 9 Pro à quelques 225€ (45.000 DA) pour le Redmi Note 9 Pro Max en 8/128 Go.

Faut-il l’acheter ?

Même si la fiche technique est impressionnante, on ne retrouve pas de grande différence avec le Redmi Note 8 Pro qui reste clairement au niveau de ses deux successeurs. Pire encore, le Note 8 Pro propose un capteur principal de 64MP là où le Redmi Note 9 n’en offre qu’un de 48MP.

Il est vrai que c’est toujours meilleur d’acheter les modèles les plus récents si votre téléphone date de 2 ans ou plus, sinon, les Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max n’en valent pas la chandelle. Même s’ils proposent de meilleures configurations RAM/ROM pour le prix.

