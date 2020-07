Realme 6i (INDIA) : l’écran 90Hz le moins cher du marché

Le constructeur chinois de smartphones Realme, affilié à la marque Oppo, vient d’assassiner la gamme Redmi de cette année avec un modèle aussi puissant que le Redmi Note 8 Pro et aussi pas cher que le Redmi Note 8.

Du 90Hz pour pas cher

Commercialisé à 12.999 Roupies en Inde, soit quelque 30.000 DA (150 euros), Le tout nouveau Realme 6i est l’un, si ce n’est le, smartphone 90Hz le moins cher du marché. Une prouesse rendue possible grâce à l’excellent processeur du MediaTek G90T, le même que sur le Redmi Note 8 Pro.

Ce dernier est couplé à plusieurs configurations RAM/ROM que sont : 4/64 ou 6/64, avec une possibilité d’étendre le stockage interne jusqu’à 256 Go grâce à une carte SD externe.

Assez correct en photographie

Pour l’écran, on retrouve une énorme dalle IPS-LCD 90Hz de 6,5’’ en FHD+ 1080x2400px, protégée par du Gorilla Glass de chez Corning. Il est aussi percé sur le coin haut-gauche pour contenir un capteur selfie de 16MP de qualité très correcte.

A l’arrière de l’appareil, on retrouve un quadricapteur photo de 48+8+2+2MP, respectivement comme principal, ultra-grand-angle, profondeur et macro. Soit du niveau de ce que proposait le Redmi Note 8 de l’année dernière, la vraie différence étant dans le post-traitement logiciel et donc le rendu final.

Grande battrie, excellent chargeur

Pour le reste, on a une assez grande batterie de 4.300 mAh ainsi qu’un chargeur 20W fourni dans la boite, chose que peu de constructeurs donnent à ce prix-là. Néanmoins, ce dernier accepte une recharge rapide jusqu’à 30W avec un chargeur adéquat.

Le capteur d’empreintes digitales quant à lui a été placé sur le côté de l’appareil, et il reste assez intuitif à utiliser.

Prix et disponibilité

Le Realme 6i est commercialisé sous deux coloris différents : le vert thé et le blanc, pour un prix de 150 euros (30.000 DA) pour la version 4/64 et 175 euros (35.000 DA) pour la version 6/64. Malheureusement, actuellement, il n’est possible de l’avoir en Algérie que via des sites chinois d’import, ou bien passer par un revendeur et accepter de payer une « taxe » de +/- 10.000 à 15.000 DA.

