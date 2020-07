Realme C11 : un petit miracle à 100$

Le nouvel outsider qui fait ravage en Chine et en Inde, Realme, vient de lancer un nouveau modèle de smartphones, le Realme C11 pour un prix qui ne dépasse pas les 100$, sans doute pour faire barrage au tout nouveau Redmi 9A.

Le Realme C11 vient un processeur d’entrée de gamme Helio G35 de chez Mediatek, plus puissant que le G25 du Redmi 9A. Ce SoC est soutenu par 2 Go de RAM et quelque 32 Go de mémoire interne de stockage, extensible jusqu’à 256 Go via le port microSD.

Grand écran, petite résolution

Quant à l’affichage, on retrouve une grande dalle IPS-LCD de 6.5’’ dotée d’une résolution HD+ avec une encoche sous forme de goutte d’eau qui contient le capteur photo avant ‘selfie’ de 5MP. A l’arrière de l’appareil, on retrouve un ‘bump’ carré, un peu comme sur les iPhones, dans lequel sont disposés deux capteurs photo à la verticale, respectivement de 13MP pour le principal et 2MP pour le senseur de profondeur. On y retrouve aussi un flash LED ainsi que l’inscription ‘AI Camera’.

Prix et bonus

2020 Oblige, le Realme C11 viendra avec une grosse batterie de 5000 mAh ainsi qu’Android 10 préchargé dessus, avec comme surcouche, la très respectable Realme UI. Le prix de l’appareil a été fixé à l’équivalent de 100$ en monnaie malaisienne, et sera commercialisé à partir du 07 juillet 2020 sous deux coloris : le vert et le gris, avec, comme bonus, deux écouteurs sans-fil Realme Buds 2… quel deal !