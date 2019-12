Oppo a été parmi les premiers constructeurs internationaux à s’implanter fortement en Algérie. En proposant des modèles qui couvrent quasiment tous les segments tarifaires, la marque a su conquérir le subconscient des jeunes, et moins jeunes, algériens.

On vous propose de découvrir la liste complète des smartphones Oppo disponibles en Algérie de manière officielle, c’est-à-dire chez les points de vente agréés, et ainsi que ceux qui entrent dans le pays via l’importation parallèle (non garantis).

Modèles Officiels

Les modèles ‘Caba’

le Oppo A5 (2020) 3/64 : 32.000 DA

le Oppo A5 (2020) 4/64 : 38.500 DA

le Oppo A9 (2020) 4/128 : 42.000 DA

le Oppo A9 (2020) 8/128 : 48.000 DA

le Oppo A71 : 27.000 DA

le Oppo Reno 2Z : 65.000 DA

le Oppo Reno Z : 53.000 DA

le Oppo F11 Pro : 51.000 DA

Nb : Contrairement aux prix des modèles officiellement disponibles, les prix des modèles caba peuvent être soumis à de fortes variation d’un revendeur à l’autre.

A lire aussi