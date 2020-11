Que vaut le Oppo A31 fraichement lancé en Algérie ? (Avis, Prix,…)

Oppo vient de débuter la commercialisation d’un tout nouveau smartphone en Algérie. Il ne s’agit de nul autre que le Oppo A31, un modèle à la fiche technique assez intéressante à analyser.

Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, quasiment tous les smartphones vendus dans le pays ont vu leurs prix fortement augmenter (entre 10.000 et 15.000 DA). Néanmoins, et c’est tout à leur honneur, les modèles de chez Oppo commercialisés de manière officielle (et non pas issus de l’importation parallèle) n’ont augmenté que de quelques milliers de dinars, voire de 0 DA pour le Oppo Reno 2F.

En mettant toutes les données citées ci-dessus en perspective, tentons de savoir, de manière objective, si le tout nouveau Oppo A31 vaut bien ses 34.900 DA.

La fiche technique

Processeur : Derrière l’appellation on ne peut plus compliquée de MT6765V/CB se cache le Helio P35 . Une puce de début du milieu de gamme qui arrive à décrocher le score honorable de 113.000 points sur Antutu benchmark. On peut donc estimer les performances du Oppo A31 entre celles du Redmi 8 et Oppo A5 (2020).

RAM/ROM : la version commercialisée à 34.900 DA en Algérie est celle dotée de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire interne de stockage. Une configuration franchement adéquate aux performances du téléphone, qui permettra d'en tirer le maximum du CPU sans pour autant couter un peu trop cher.

Écran : Une chose est sûre, le Oppo A31 est un grand téléphone, même pour les standards de 2020. Il est doté d'une dalle IPS-LCD de 6.5'' qui renferme une encoche sous forme de gouttelette. Malheureusement, la résolution HD (720×1600) de ce dernier risquer de piquer un peu les yeux sur une si large diamétrale.

Caméra : 2020 oblige, le A31 vient avec un triple capteur arrière de 12+2+2MP. Heureusement, la lentille à 12MP est déjà celle qui propose le grand angle. Les deux autres quant à elles sont respectivement pour la macro et la profondeur (bokeh).

La caméra frontale ‘selfe’ quant à elle est une 8MP , qui suffit pour prendre des photos rapprochées. Cette dernière vient, évidemment, avec tous les ‘effets’ et filtres que propose Oppo sur ses smartphones.

Endurance : À cause des performances moyennes, le Oppo A31 n'est pas essentiellement gourmand en énergie. Sa batterie de 4230 mAh saura donc le faire tenir une journée entière en utilisation raisonnable.

Logiciel : autre point à bien considérer lors de l'achat pour l'achat de ce téléphone, c'est le fait qu'il vienne avec la ColorOS 6.1, propriétaire à la marque. En d'autres termes, ce dernier tourne sous Android 9.0 Pie. Quand on sait qu'Android 11 est sur les portes, il est difficile de ne pas trouver ça quelque peu dommage.

En images

Face Avant

Face dorsale du Oppo A31

Double carte SIM

Interface logicielle ColorOS 6.1

Verdict

En temps normal, nous aurions trouvé le prix de 34.900 DA un petit peu trop élevé pour un Helio P35. Mais circonstances actuelles obligent, on est forcés de trouver le Oppo A31 relativement assez bien positionné par rapport à la concurrence, surtout qu’il vient avec une garantie de 12 mois et un service d’après-vente toujours au rendez-vous.