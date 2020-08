Découvrez le Nokia C3 : un téléphone avec un SoC inhabituel

Considérée comme ‘morte’ par certains, la célèbre marque de téléphones portables Nokia (propriété de HMD Global) vient d’annoncer un nouveau smartphone d’entrée de gamme pour ‘seulement’ 100$ (18.000 DA) : le Nokia C3.

Le nouveau Nokia C3 vient avec un ‘pas si petit que ça’ écran LCD de 5,99’’ d’une résolution HD+ (720p). Mais ce qui le rend si unique par rapport à la compétition, c’est qu’il vient avec un processeur chinois Unisoc SC9863 qui n’est ni de chez MediaTek, ni encore moins de chez Qualcomm.

Ce dernier est cadencé à quelque 1.6 Ghz et est soutenu par 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne de stockage extensibles via carte MicroSD ainsi qu’une batterie de 3040 mAh.

Côté photographie, il ne faut pas s’étonner de retrouver pour ce prix un capteur selfie de 5MP, et un unique appareil photo principal à l’arrière de 8MP.

Des ajouts ‘sympas’, sans plus

Pour la sécurité, et contrairement à certains modèles de chez Samsung qui coutent plus cher, on retrouve un capteur d’empreintes digitales à l’arrière de l’appareil, ainsi qu’un bouton « Google Assistant » dédié sur le côté, mais qui peut être facilement reprogrammé pour ouvrir une autre application.

Heureusement, ce modèle vient avec une version allégée d’Android 10 préinstallée dessus. Quant à sa commercialisation, elle commencera officiellement le 13 aout prochain pour la l’équivalent de 100$ en monnaie locale, et ce pour les deux coloris : Bleu et doré.