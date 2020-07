LG Algérie : -21.200 DA sur l’un des meilleurs téléviseurs 4K HDR de la marque

LG Algérie vient de lancer une offre promotionnelle sur l’un de ses meilleurs téléviseurs actuellement commercialisé en Algérie. Il s’agit du 65UM7450PLA, un grand modèle UHD 4K de 65’’ qui a vu son prix baisser de -21.200 DA. Il passe ainsi des 189.900 DA initiaux à quelque 168.700 DA, ce qui n’est pas mal pour un téléviseur de haut de gamme.

Trois fonctionnalités phares

De par sa nature de ‘Smart TV’, le LG 65UM7450PLA propose plusieurs fonctionnalités intelligentes très avancées, dont la plus mise en avant est l’AI Think. Cette dernière permet à l’utilisateur d’accomplir quasiment n’importe quelle action sur le téléviseur en utilisant des commandes vocales. Elle peut aussi faire office d’assistant intelligent en répondant à des questions diverses et variées (Météo, recherche Google…).

LG parle aussi d’une grande précision dans la reproduction des couleurs pour une dalle IPS (LCD) qui arriverait à éviter le décalage vers le clair pour le noir lors du visionnage d’un angle compris entre 0° et 60°. Le téléviseur est aussi certifié HDR10 (et HLG) qui permet d’avoir des noirs plus profonds lors du visionnage de contenu compatible, depuis une plateforme comme Netflix par exemple.

Côté son, le téléviseur offre aussi l’une des technologies de spatialisation de son les plus avancées : la DTS VirtualX. Cette dernière permet de créer un effet multidirectionnel qui simule parfaitement la provenance du son les scènes qui passent à l’écran. Ceci donnera l’impression à l’utilisateur que le son provient vraiment de la direction de laquelle le personnage parle, ou l’effet sonore se produit.

Commander en ligne

Pour rappel, depuis le début de la pandémie, LG Algérie permet à ses clients désireux d’acquérir un nouvel appareil de le commander directement via leur site web. Le paiement quant à lui se fera en cash lors de la réception du produit.

>> Procédure de commande (Explication)

Fiche technique complète :

>> LG 65UM7450PLA UHD TV