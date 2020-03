Temps de lecture : 2 minutes

Bipphone, l’une des plateformes de services téléphoniques et internet les plus populaires en Algérie vient d’étendre le catalogue de ses produits proposés aux clients à des prix compétitifs tout en laissant au vendeur une marge de bénéfice assez élevée.

Pensée au départ pour être une plateforme de vente de rechargement téléphonique (Flexy, Erselli, Storm), Bipphone n’a cessé depuis sa création d’offrir de plus en plus de services additionnels à ses clients professionnels et même aux consommateurs finaux.

Ainsi, il est possible d’y acquérir des cartes IDOOM ADSL et IDOOM 4G à des prix inférieurs au prix mentionné sur la carte destinée à la revente ou à l’utilisation en l’état. Côté téléphonie, elle permet aux inscrits d’envoyer du ‘Flexy’ vers le numéro client ou de lui activer de manière directe certains forfaits bonus dits ‘options’.

Des cartes pour vos jeux et applications

Mais depuis un certain temps déjà et pour répondre à la demande de ses clients, la plateforme Bipphone propose certains services informatiques et internet sous forme de cartes de recharge ou codes d’activation, que sont :

Cartes Google Play pour le Play Store (PUBG, Freefire, apps..)

Cartes Xbox Live pour la Xbox One

Cartes PSN pour la Playstation 4

Cartes iTunes pour les iPhones

Code d’activation Windows 10 (original)

Code d’activation Microsoft Office 2019 (Original)

Nb : La plateforme propose aussi des prix spéciaux pour les achats en gros (>10 cartes)

Des abonnements pour les chaines de Sport

Les amateurs des grands rendez-vous sportifs trouveront leur compte sur la plateforme, cette dernière offre le service de rechargement des cartes d’abonnement BeIN Sports de 1, 3 et 12 mois aux meilleurs prix du marché.

De l’IPTV et du Sharing aussi

Sont disponibles aussi différents abonnements d’IPTV et de Sharing qui permettent de regarder des chaines françaises (Canal+, TNT,…) sur le satellite Astra.

Des cartes VISA et rechargement de crédit Paysera

Il est possible, via Bipphone, de commander des cartes de débit internationales VISA Paysera pour ses clients ou pour soi-même au moindre cout. La plateforme s’occupe en suite de leur rechargement en devise selon le taux du marché du jour.

Il n’en reste pas moins que vu la taille de l’entreprise, elle arrive à proposer des prix très compétitifs tout en s’assurant de la sécurité et de la fiabilité des transactions.

Comment s’inscrire sur la plateforme et à quel prix ?

Contrairement à ses compétiteurs, la plateforme de services téléphoniques et internet Bipphone propose une inscription GRATUITE via web et application mobile. Pour ce faire, rien de plus facile. Il suffit de se rendre sur www.bipphone.com ou d’installer l’application Bipphone depuis le Play Store, de s’y inscrire et d’attendre le SMS de confirmation.

Comment l’utiliser ?

Son utilisation est encore plus simple que l’inscription, une interface simple et intuitive avec tous les services offerts s’affiche dès la connexion à la plateforme. L’utilisateur devra alors choisir quel service acquérir après avoir rechargé son compte.

Comment recharger son compte ?

Pour recharger son compte Bipphone, il faudra contacter la page facebook éponyme (Bipphone) via Messenger (cliquer ici).

