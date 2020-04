Apple lance la version 2020 de l’iPhone SE pour un prix assez abordable

Le géant américain Apple vient de lancer ce 15 Avril 2020 la seconde génération de la gamme SE, en présentant au monde son premier modèle « entrée de gamme » depuis plusieurs années : l’iPhone SE 2020, avec un design similaire à celui de l’iPhone 8.

Pour ‘seulement’ 489€ en Europe (96.000 DA), les utilisateurs de ce nouvel iPhone auront droit au SoC A13 Bionic, le même que sur les tout derniers iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, quoi que les similitudes s’arrêtent un peu là. En effet, l’édition 2020 de l’iPhone SE ne proposera qu’un écran ‘Retina’ IPS(LCD) de 4,7 pouces d’une résolution de 1334x750px, soit moins que de la FullHD, disponible sur tous les téléphones Android à ce prix.

L’iPhone SE de 2020 marque aussi le retour du fameux TouchID, vu que ce dernier embarque un grand bouton Home, comme ce fut le cas sur tous les iPhones avant l’iPhone X.

Côté photographie, le dos de l’iPhone SE (2020) n’embarquera qu’un seul capteur grand-angle de 12MP avec une ouverture assez correcte (mais pas extraordinaire) en f/1.8. Quant au capteur avant ‘selfie’, il n’aura que 7MP et une ouverture en f/2.2. Néanmoins, Apple pourra compter sur son traitement logiciel pour rendre les photos prises par ce téléphone relativement correctes, du moins pour les standards en place sur les réseaux sociaux.

On sait aussi que tout dernier iPhone prendra en charge la recharge rapide à 18W (Chargeur non fourni dans la boite), et la certification IP67 qui signifie qu’il dispose d’une relative résistance à la poussière et l’eau.

L’iPhone SE (2020) sera commercialisé sous trois couleurs différentes : Noir, Blanc et Rouge à partir de 489 € pour la version à 64Go, 539 € pour celle à 128 Go et 659 € pour celles à 256 Go, ce qui reste 100 € moins cher que la version de base de l’iPhone 11.

Source : Apple.com