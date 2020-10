Apple – Les prix des 04 prochains nouveaux iPhones leakés sur internet !

La gamme iPhone qui sortira cette année sera composée de 04 modèles distincts, avec des prix allant de 649$ à 1.399$ aux Etats-Unis. C’est du moins ce qu’a annoncé le célèbre site d’information GSM Arena. Un leak très vite repris par la presse internationale qui n’avait émis aucun doute sur sa véracité.

Un nouveau modèle mini

Durant les deux années précédentes, on n’avait eu le droit à ‘seulement’ 03 modèles d’iPhone : modèle de base, un modèle Pro et un dernier Pro Max. A contrario, un nouveau modèle ‘mini’ (tout en minuscule) fera son entrée cette année dans la lineup téléphones de la marque à la pomme.

Les quatre modèles, à savoir l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max seront commercialisés, chacun, avec 03 capacités de stockage différentes, et ce comme suit :

Modèle / Capacité 64 Go 128 Go 256 Go 512 Go iPhone 12 mini 649 $ 699$ 799$ N/A iPhone 12 749$ 799$ 899$ N/A iPhone 12 Pro N/A 999$ 1.099$ 1.299$ iPhone 12 Pro Max N/A 1.099$ 1.199$ 1.399$

Des tailles d’écran très variées

Le même leak parle d’une taille d’écran ‘ridicule’ de 5,4’’ pour l’iPhone 12 mini. Quant aux iPhone 12 et 12 Pro, ils auront la même taille d’écran (probablement 6,1’’). Quant à la différence de prix de 200$ entre les deux, elle ne peut s’expliquer que par l’intégration d’un écran AMOLED dans le modèle PRO, contre un simple IPS-LCD dans celui de base.

Aussi, et comme d’habitude, l’iPhone 12 Pro Max aura un écran de 6,7’’, tout comme son prédécesseur.

On ne sait pour l’instant pas quand les nouveaux iPhones seront lancés, mais la date du 13 octobre 2020 fait de plus en plus parler d’elle.

Source : GSM Arena