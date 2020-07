Bouquets beIN Sports (arabe) : Les meilleurs prix en Algérie

Le bouquet BeIN Sports arabe demeure l’un des derniers à ne pas avoir été déchiffré par les serveurs chinois et iraniens. De ce fait, les Algériens désireux de regarder des matchs commentés par Hafid Derradji et Issam Chouali doivent passer à la caisse et payer le prix officiel de l’abonnement.

Nous vous proposons ici les prix des abonnements beIN Sports en Algérie, tels qu’ils sont proposés par une célèbre plateforme de services internet (Bipphone) :

1 Mois : 2800 DA

: 2800 DA 3 Mois : 7900 DA

: 7900 DA 6 Mois : 15.400 DA

: 15.400 DA 12 Mois : 29.750 DA

Notes :

Pour le bon déroulement de l’opération de rechargement, l’opérateur Bipphone tient à informer ses client que :

Le tarif comprend uniquement le rechargement de cartes déjà en possession du client. La carte ne doit pas avoir cumulé de dettes. Le démodulateur est sur la dernière mise à jour. Signal satellite adéquat.