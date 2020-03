Le Sharing est un abonnement à un serveur de décodage de chaines satellitaire. Il est constitué d’un code, d’un lien ainsi que d’un certain nombre d’information à insérer sur son démodulateur (démo) pour pouvoir accéder aux chaines cryptées.

A part un démodulateur compatible, relié à une assiette parabolique, les abonnement Sharing on besoin d’un faible débit internet (Wifi ou 4G) pour fonctionner.

La plateforme Bipphone accessible via le web (bipphone.com) et depuis l’application Android Bipphone offre les meilleurs prix pour les abonnements IPTV et Sharing.