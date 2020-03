Temps de lecture : 3 minutes

Vous êtes tranquillement en train de lire le message d’un de vos proches dans la rue sur votre smartphone, quand soudain une personne mal intentionnée court vers vous, vous bouscule et avant de comprendre ce qui vous arrive, vous réalisez que votre smartphone a été volé.

C’est un scénario tout à fait envisageable, catastrophique, mais envisageable. Cela vous fait peur ? Ne vous inquiétez pas, ici chez Android-dz on vous apprend à avoir 3 coups d’avance sur le voleur ! Voici les précautions à prendre.

Coup d’avance numéro 1 : Comment ne pas se faire voler

Quand on est dehors, il est important de toujours garder un œil sur son téléphone. Vous allez me dire : Oui, c’est l’évidence même. Je vous répondrais : Mais on a tendance à l’oublier.

Un petit rappel des règles de base ne fera de mal à personne :

Toujours avoir son téléphone devant soi.

Quand vous êtes à l’extérieur, ne pas le laisser trainer sur une table ou un banc.

Ne pas le laisser dans une poche trop large, mettez-le dans une poche boutonnée ou avec fermeture éclair si possible.

Si vous en avez une, utilisez une bague pour votre téléphone.

Bague téléphone

Coup d’avance numéro 2 : Protégez vos données

Si vous ne pouvez pas empêcher le vol de votre téléphone, vous pouvez toujours faire en sorte de toujours pouvoir accéder à vos fichiers, et éviter que le voleur puisse y accéder.

Faire des backups (sauvegardes) régulières :

C’est le meilleur moyen de garantir que vos données seront toujours accessibles même après un vol. C’est aussi utile dans d’autres cas comme un téléphone cassé ou tombé dans l’eau.

Il y a plusieurs méthodes qui permettent de faire des sauvegardes : vous pouvez par exemple les faire vous-même chaque mois, en copiant le contenu de votre téléphone sur un ordinateur.

Si vous êtes régulièrement connecté à internet, et beaucoup d’entre vous le sont certainement, vous pouvez configurer des applications comme Google Photos pour automatiquement sauvegarder vos photos et vidéos sur le cloud :

Téléchargez l’application Google photo en suivant ce lien, si vous ne l’avez pas déjà. Connectez-vous à votre compte Google dans l’application Allez dans Paramètre > Sauvegarde et synchronisation





Activez l’option et sélectionnez les dossiers que vous voulez sauvegarder automatiquement

Plus bas vous pouvez aussi sélectionner de sauvegarder même à travers les données mobiles.

Sécuriser votre téléphone

Pour empêcher le voleur d’accéder à vos précieuses photos, il faut mettre en place un système de sécurité. Ça tombe bien, Android en possède un, vous pouvez choisir de protéger votre téléphone avec un mot de passe, un schéma, une empreinte digitale, un pin… etc.

Si vous ne savez pas comment le faire, suivez ces étapes :

Allez dans Paramètres. Rendez-vous dans la section Sécurité et cherchez écran de verrouillage. Maintenant, choisissez une méthode de déverrouillage

L’avantage est que si le voleur introduit trop de fois un mot de passe ou un pin incorrect, le smartphone se bloque automatiquement et ne laissera plus le voleur introduire de mot de passe.

Encrypter vos données :

Si le voleur veut vraiment récupérer vos données, il essayera de réinitialiser votre téléphone puis de les récupérer avec certains logiciels ou applications.

À voir aussi : Récupérer des photos, des contacts et des fichiers supprimés

Mais si vous encryptez vos données, cela deviendra tout simplement impossible. Je vous épargne les détails techniques de comment ça marche, voyons directement comment le faire :

Allez dans Paramètres > Sécurité, encore une fois Chercher Encryption, et sélectionnez encrypter l’appareil

Maintenant, suivez l’assistant qui vous guidera jusqu’à la fin de l’opération. À noter que ceci nécessite d’avoir son téléphone protégé par un mot de passe ou un pin.

L’encryption est une opération qui prend du temps, donc soyez sûr de bien charger votre smartphone avant de commencer.

Coup d’avance numéro 3 : Find my Device

C’est la partie amusante, Find My device est une application très utile développée par Google qui permet de faire plusieurs choses :

Localiser notre appareil

Le faire sonner à distance pour le retrouver

Bloquer le téléphone et effacer toutes les données présentes dessus

Malheureusement, tout cela n’est possible que si le smartphone en question est connecté à internet, sinon ça aurait été trop beau.

Il est fort probable que votre appareil soit déjà enregistré sur Find My Device si vous avez votre compte Google dessus, pour savoir si c’est le cas :

Rendez-vous sur le site de Find My Device Connectez-vous avec votre compte Google

Une liste d’appareils sur lesquels vous vous êtes déjà connecté s’affiche, si votre téléphone y est déjà, vous n’avez rien à faire de plus

Liste des appareils

Si ce n’est pas le cas :

Téléchargez l’application Find My Device ici Ouvrez-la et connectez-vous à votre compte Google Autorisez l’application à utiliser la localisation

Et c’est bon, votre téléphone est enregistré.

En cas de vol, vous pouvez vous rendre sur le site et le bloquer, ou même mieux, le localiser. Le voleur sera bien surpris quand vous vous rendrez chez lui pour récupérer votre smartphone.