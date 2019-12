L’APS (Algérie Presse Service) vient de rapporter un communiqué émanant de la Direction de la presse et de la communication de la Présidence de la République indiquant à la lettre près que :

« L’information officielle est rendue publique à travers des communiqués de la Présidence de la République publiés par l’Agence Algérie presse service (APS) et que toute information rapportée en dehors de ce canal est à classer dans la case de la propagande et la désinformation ».

En d’autres termes, tout média qui rapporterait des informations non diffusées en premier lieu via l’APS, et qui soient relatives à décisions officielles, qu’elles soient présidentielles ou gouvernementales ou émanant de n’importe quel pouvoir public risquerait des poursuites judiciaires pour propagande et désinformation, ce que confirme l’extrait suivant :

« Les informations diffusées à travers tout média ou plateforme de communication au titre de scoop ou dans le but de faire accroire à l’opinion publique à une proximité de la source d’information sans respect des lois de la République et des règles de la déontologie exposeront leurs auteurs aux peines prévues par les lois de la République ».

Il est donc clair que quiconque diffuserait des informations sur les réseaux sociaux, qu’il soit une personne morale ou physique sera sujet à des poursuites judiciaires potentielles.

La Direction de la presse et de la communication de la Présidence de la République a tout de même tenu à rassurer les médias en annonçant une accréditation prochaine d’un bon nombre de journalistes afin qu’ils puissent couvrir les activités présidentielles « sans distinction ou exclusion aucune ».