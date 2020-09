Pourquoi certains réseaux bloquent les sites légaux sur le CBD ?

Qu’il s’agisse de réseaux informatiques ou de réseaux sociaux, vous avez peut-être que certains sites sont bloqués par ces derniers. Peu importe le niveau de légalité du contenu proposé, comme avec le CBD ou le cannabis, ces sites ne sont pas accessibles selon une localisation géographique ou un serveur téléphonique. Comment expliquer cette situation ? Voici quelques pistes pour mieux comprendre.

Le CBD, une question floue en Europe

Cela vous est sans doute déjà arrivé : vous naviguez sur votre téléphone, faites une recherche et souhaitez accéder à un site internet. Mais voilà, en cliquant dessus, cela vous indique une « erreur réseau », ou un « site inaccessible ». Pourquoi certains sites apparaissent dans vos recherches, mais ne sont pas accessibles ? Tout simplement parce que les sujets traités sur les sites en question sont parfois soumis à certaines lois locales.

Dans le cas du CBD, aussi appelé cannabidiol, la question est réelle. Il s’agit en effet d’un extrait de la plante de cannabis, bien connue pour certains de ses effets nocifs. Si le CBD en lui-même possède des bienfaits avérés, ce n’est pas encore reconnu aux quatre coins de la planète.

Le CBD possède un statut flou, différent d’un pays à l’autre : d’un côté, certains pays ont légalité le cannabis et ses dérivés et aucun problème d’accès ne se présente, ce n’est pas le cas ailleurs, où le cannabis ou le CBD ne sont pas autorisés.

Les contraintes juridiques sont sur Internet

Que ce soit pour expliquer comment fonctionne le CBD, comment le cultiver ou quels en sont les bienfaits, cela ne change rien au contenu, qui n’est pas légal dans certains pays. Un peu comme avec le jeu en ligne, qui n’est pas autorisé sur tous les continents, les réseaux sont obligés de mettre en place des pare-feu pour bloquer l’accès en détectant l’origine de votre navigation.

En effet, les réseaux sociaux ou informatiques s’exposent eux-mêmes à des poursuites s’ils permettent à certains navigateurs d’accéder au contenu de sites interdits. Cela peut aller d’amendes, d’interdictions d’exercer à des emprisonnements des détenteurs du site.

Il n’est donc pas étonnant que les contraintes juridiques liées au CBD et au cannabis soient suivies de manière stricte par les webmasters et gestionnaires de sites.

Les évolutions possibles

Bien sûr, il existe des manières de contourner ces difficultés d’accès, comme celle d’utiliser un VPN Android pour libérer l’accès à ces sites. Cependant, ce n’est pas légal partout, encore une fois. De plus, l’accès à ces sites peut être temporairement suspendu. Cependant, l’impossibilité d’accéder à certains sites relatifs au CBD pourrait rapidement évoluer : avec la tendance favorable au CBD, les contenus sur Internet se multiplient. De même, des célébrités publient sur les bienfaits du CBD dans leur routine quotidienne : cet extrait de cannabis est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la toile.

Cette tendance pourra se confirmer avec le débat autour de la légalisation du cannabis, et l’accès à ce type de contenu sera facilité.