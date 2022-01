Plus de mesures de sécurité pour Facebook Messenger

Le groupe Facebook et Meta aujourd’hui ajoute deux nouvelles fonctionnalités pour renforcer la sécurité et la protection de la vie privée sur Messenger, nous vous en disons plus.

En effet, Meta ajoutes deux nouvelles fonctionnalités qu’on peut activer sur Messenger afin de protéger notre vie privée et surtout nos conversations.

Les utilisateurs peuvent désormais activer le mode chiffrement de bout en bout d’une conversation ou bien encore plus la rendre éphémère c’est à dire qu’elle ne sera pas enregistrée dans les serveurs de Meta.