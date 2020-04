Plus de fonctionnalités pour la version web d’Instagram

Ces dernières semaines ont connu un véritable raz-de-marée de nouvelles fonctionnalités pour la version web d’Instagram, on peut citer Instagram Direct qui n’est pas une fonctionnalité lambda, aujourd’hui c’est au tour des lives qu’on peut regarder sur Instagram web.

Ces dernières semaines de confinement un peu partout dans le monde ont vu l’utilisation des logiciels de réunion et vidéo à distance grimper comme jamais, dans cette ligne plusieurs grandes firmes tolèrent l’utilisation de leurs outils depuis un simple navigateur.

On peut citer Microsoft avec son Skype Meet Now à travers lequel on peut créer des réunions et inviter des collègues sans besoin de compte Skype seulement depuis le navigateur web.

Facebook de son côté va aussi dans ce sens avec plusieurs ajouts dans la version web d’Instagram, et très récemment c’est la possibilité de suivre un « Live » depuis le navigateur web qui est ajouté, on peut également lire les commentaires du Live sur le côté de la vidéo.

