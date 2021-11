Plus de 9millions de smartphones Huawei espionnés

C’est essentiellement l’AppGallery qui s’est infectée par un virus espion, la boutique alternative au Play Store de Huawei abrite un dangereux malware.

En effet, c’est l’AppGallery qui est le cheval de troie et plus particulièrement la section 190 des jeux Android qui est infectée par un malware espion qui est présent dans plus de 9 millions de smartphones actuellement.

De son coté Huawei déclare que « le système de sécurité intégré à l’AppGallery a permis de détecter rapidement un risque potentiel au sein de certaines applications. Nous travaillons activement avec les développeurs concernés pour solutionner ce problème. Dès que nous aurons déterminé que ces applications sont totalement sans risques, elles seront répertoriées de nouveau sur l’AppGallery afin que les utilisateurs puissent télécharger leurs applications préférées. La priorité de Huawei est et restera la protection de son réseau de sécurité et la confidentialité des données de ses utilisateurs. Nous prenons en compte l’ensemble des commentaires de tiers afin de nous assurer que nous respectons nos engagements. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires et à utiliser les technologies les plus avancées et les plus innovantes pour protéger la vie privée de nos utilisateurs. »